Суд отказался принимать иск Навального к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать к рассмотрению иск оппозиционера Алексея Навального к президенту Владимиру Путину. Об этом 8 ноября сообщил глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в Facebook.

Жданову позвонили из суда и сообщили, что иск не принят. Юрист обратил внимание, что для неприятия иска закон предусматривает четыре основания, но ни одно из них неприменимо. В ФБК намерены обжаловать такое решение.

«Сложно сказать, какой пункт выбрала председатель суда Солопова, посмотрим, когда получим определение. Ставлю на то, что вообще написали, что Путин неподсуден никаким судам», - написал Жданов.

Алексей Навальный направил иск к Владимиру Путину в начале ноября. Оппозиционер пожаловался на отказ руководства множества городов страны в согласовании митингов его сторонников.