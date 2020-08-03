Анонимные электронные кошельки запретили пополнять наличными в связи с вступлением в силу поправок в закон «О национальной платежной системе».

Изменения усложнят жизнь владельцам неидентифицированных электронных кошельков, которые теперь можно пополнять только с использованием банковского счета.

Закон коснулся не только Яндекс.Денег, WebMoney, QIWI -кошельков и PayPal , но и транспортных карт и сервисов оплаты школьного питания. Из-за негативного влияния на транспортные проекты Ассоциация банков России просила отложить вступление поправок в силу хотя бы на полгода.

Жителей Петербурга и Ленобласти, однако, запрет не коснется, посольку "Подорожники" пополняются не напрямую, а через транспортную компанию. В ГКУ "Организатор перевозок" Петербурга подчеркнули, что на карту записываются не деньги, а "транспортные единицы".

Поправки были приняты в рамках борьбы с финансированием терроризма и оборота наркотиков, а также отмыванием "грязных" денег.