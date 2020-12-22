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Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства

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© Фото: pixabay.com

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COVID-19 заставил осваивать новые методы обучения.

Быстрое наступление вируса COVID-19 на нашу повседневную жизнь привело к необходимости осваивать новые методы обучения. Уже весной 2020 года стало ясно – без помощи интернета школьникам и студентам, попавшим под «карантинный арест», обойтись будет невозможно. В этих условиях дистанционное преподавание обрело новую ценность, сформировал небывалый спрос на услуги репетиторов, готовых обучать своих подопечных с помощью скайпа, вотсапа или вайбера.

 

В настоящий момент в интернете работает несколько крупных репетиторских бирж, на которых свои услуги предлагают талантливые педагоги с положительной репутацией.

Желающие нанять репетитора по высшей математике для студентов, здесь на сайте подробнее могут познакомиться со всем кандидатами. Для этого на подобных ресурсах публикуются личные карточки педагогов, включающие фотографию, краткое резюме, оценочный рейтинг и отзывы учащихся.

 

Если повезёт с преподавателем, то удаленные занятия реально помогут изучить иностранные языки, подготовиться к ЕГЭ, освоить сложные темы. При этом отсутствует физический контакт между учащимся и учителем, так что риск заражения в этом случае равен нулю. Педагогу не нужно ехать к ученику на дом в общественном транспорте, в котором также существует опасность инфицирования. Так что с точки зрения эпидемиологов, в разгар пандемии такая форма обучения является оптимальной.

 

Не стоит также забывать о том, что все расчеты за оказанные услуги также можно вести, не выходя из дома. По сути, удаленный образовательный сервис позволяет осваивать различные дисциплины и языки даже в период реабилитации после перенесенной болезни. Но и в обычное время дистанционное обучение имеет впечатляющий набор преимуществ. Однако, все очевидные достоинства будут иметь место только при единственном условии – умении преподавателя грамотно организовывать уроки онлайн.

 

Сегодня онлайн учителям помогают специальные программы – «виртуальные доски», предоставляющие возможность рисовать графики и формулы в цифровом формате. Такие приложения оснащаются широким набором опций, позволяющих общаться в чатах, скачивать задания и готовые примеры, встраивать картинки и вставлять фрагменты готового текста. Со временем ассортимент таких программных продуктов будет постоянно расширяться. А дистанционное репетиторство получит в своё распоряжение все необходимые цифровые инструменты, позволяющие придавать онлайн урокам необходимую наглядность и результативность.

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