Для борьбы с волосами выбирают пасту для шугаринга

Для борьбы с лишними волосами разработано много средств и процедур. Перепробовав много вариантов, и женщины, и мужчины выбирают пасту для шугаринга. Это идеальный вариант для тех, у кого быстро отрастают волосы, а бриться через день не подходит. Паста не доставляет столько боли, как электрический эпилятор или воск.

Плюсы шугаринга

Сахарная паста для шугаринга – продукт для борьбы с лишними волосами, который обладает следующими преимуществами:

низкий уровень болевых ощущений во время процедуры;

отсутствие вросших волос;

сохранение достигнутого эффекта на протяжении длительного времени;

доступная цена;

экономный расход;

легкость и удобство в использовании;

отсутствие аллергической реакции;

приятный аромат.

При использовании сахарной пасты нет такой боли, как при нанесении воска, как при применении электрического эпилятора. Связано это с тем, что волосы удаляются по их росту. При нанесении состав проникает прямо в волосяной мешок. Сахарный шугаринг идеально подходит для чувствительной кожи. Поскольку во время процедуры не травмируется волосяная фолликула, то не появляются вросшие волосы. Кожа выглядит идеально. Она мягкая и приятная на ощупь.

К преимуществам также стоит отнести доступную цену. Она на порядок ниже, чем на эпилятор. Дешевле купить пасту, чем каждый раз менять бритвенные лезвия. При этом вы отметите легкость и удобство в использовании. Состав легко распределяется по коже, захватывая все волосы. В его не входят опасные вещества, поэтому вероятность развития аллергической реакции сведена к нулю. В сахарной пасте нет ароматизаторов, красителей, поэтому после завершения депиляции кожа не краснеет. Она становится шелковистой и гладкой. Дополнительный бонус – приятный аромат карамели. Проводить процедуру можно даже перед посещением пляжа или бассейна, не переживая по поводу красноты.

Как выбрать сахарную пасту?

Приготовить сахарную пасту для удаления волос можно самостоятельно, в домашних условиях. Рецепты можно найти в интернете в свободном доступе. Представлено много рецептов на выбор. Но помните, что приготовить качественный состав получится не с первого раза. Выбор во многом зависит от личных предпочтений. Проще и быстрее купить готовый, профессионально разработанный продукт нужной консистенции. Согласитесь, при относительно невысокой цене это разумное решение для тех, кто хочет провести качественную депиляцию в домашних условиях. Вы экономите время, можете быть уверены, что используете качественный состав.

В зависимости от частоты проведения процедуры можно выбрать пасту нужного объема. Большой выбор косметической продукции предлагает мультибрендовый интернет-магазин «КрасоткаПро». Он работает по всей России. В каталоге представлена продукция популярных торговых марок. Выбрать лучший для себя вариант вы можете, изучив отзывы, проконсультировавшись с менеджерами. Обратите внимание, что для депиляции конкретной зоны нужно подбирать состав подходящей консистенции. Для мануальной техники подойдет плотная паста, для бандажной – более жидкий вариант. Выбирайте ту методику, которая подойдет именно вам. Можете поэкспериментировать, попробовать разные техники, чтобы подобрать идеальное решение для себя.

Мягкие средства используются для рук и ног, плотные – для удаления волос в области бикини и подмышек. Если во втором случае использовать мягкие средства, то высока вероятность появления залипов.

Что делать с пастой?

Чтобы результат вас порадовал, нужно придерживаться нескольких правил. Предварительно необходимо очистить кожу, обработать хлоргексидином, а затем подсушить. Обязательно используйте перчатки. Также производители советуют наносить тальк для лучшего сцепления пасты с кожей.

Затем отщипните небольшой кусочек и подогрейте его (в микроволновке, в руках). Для удобства стоит использовать шпатель. Наносится состав против роста волос. Если масса стала слишком жидкой уже на коже, то нужно использовать полоски для восковой эпиляции или полоски из хлопковой ткани. Но удобнее отрывать застывшую пасту пальцами по росту волос. Только при выполнении этого условия можно исключить образование вросших волос.

Если после эпиляции осталось несколько волосков, то можно удалить их пинцетом. После завершения всех манипуляций остатки средства удаляются влажной салфеткой, на кожу наносится успокаивающий бальзам.

Сколько продержится результат?

Одно из преимуществ использования сахарной пасты – достигнутый результат сохраняется дольше, чем после обычного бритья. Продолжительность – дело индивидуальное. У некоторых гладкость сохраняется на протяжении 10-12 дней, после чего появляются тоненькие волоски. Даже через 3-4 недели волосы отрастают полностью, но они становятся менее жесткими и густыми.