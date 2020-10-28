Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования

Лицензия МЧС в Санкт-Петербурге выдается исключительно Главным управлением этого ведомства, а ее действие распространяется по всей территории РФ. Как правило, документ соискатель получает один раз, и срок его действия неограничен. Однако в случае изменения названия организации, паспортных данных ИП или юридического адреса компании потребуется переоформление разрешения.
Какие виды лицензии бывают?
Условно можно выделить 2 типа таких документов, выдаваемых на:
- тушение пожаров;
- монтаж систем.
К тушению пожаров относятся все виды деятельности, связанные как непосредственно с борьбой с огнем, так и профилактикой возникновения возгораний. Также сюда причисляют работы по эвакуации людей и имущества.
Лицензии на монтаж предусматривают установку, ремонт и дальнейшее техобслуживание систем пожарной безопасности, в том числе:
- дымоудаления;
- сигнализации;
- противопожарных завес;
- пожаротушения, водоснабжения и пр.
Кроме этого, сюда относятся работы по огнезащите конструкций, изделий или материалов.
Какие преимущества дает лицензия МЧС?
Обладатель этого документа получает следующие преимущества:
- легальное ведение бизнеса;
- возможность участвовать в тендерах;
- доверие клиентов;
- проведение всевозможных рекламных акций.
Отсутствие лицензии грозит нарушителю остановкой деятельности предприятия, штрафами и даже привлечением к уголовной ответственности.
Что важно знать при подготовке пакета документов?
Штат сотрудников. Обратите внимание на количество и уровень подготовки работников. Должно быть минимум два специалиста, удовлетворяющих требованиям МЧС:
- образование: высшее или среднеспециальное профильное по направлениям "строительство", "тепло-"; или "водоснабжение";
- наличие действующих удостоверений, подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации:не реже 1 раза в 5 лет;
- стаж по специальности: для инженерных специальностей не менее 3 лет, для сотрудников профильной сферы - от 5 и более.
При подаче документов на оформление лицензии важно, чтобы это были представители инженерных профессий с непросроченными удостоверениями.
Оборудование. Оно должно полностью соответствовать минимальному списку, предложенному министерством. Наличие приборов и их исправность подтверждается прилагаемой документацией. Соискатель также должен предоставить договоры на техническое обслуживание оборудования или доказать наличие соответствующих специалистов в штате компании.