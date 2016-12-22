«Санкт-Петербург.ру» тестирует LTE Advanced на Iphone 7: связь под водой

Не все смартфоны умирают своей смертью, их давят колесами машин, их убивают маленькие дети, примерно 5% от погибших заканчивают свое существование, разбившись о стену, куда их яростно швырнул хозяин. В 2013 году компания по утилизации электроники Gazelle опубликовала свои данные о причинах гибели смартфонов - 5% заканчивают жизнь в унитазе. Какая ужасная смерть.

В декабре 2016 года компания IDC провела свое исследование причин гибели смартфонов. Она выяснила, что от попадания жидкости в мире ломаются 900 тыс. телефонов… нет, не в год, в день. В день 900 тыс. телефонов падают в унитаз, тонут в лужах и реках, на них выливают кофе, их покупку обмывают в бокалах с шампанским и они попадают под дождь. Убытки индустрии от воды составляют 97 млрд долларов в год, ну или прибыли, смотря с какой стороны смотреть.

Apple решила упростить жизнь своим поклонникам и iPhone 7 сделала в защищенном варианте. При этом, судя по отзывам в интернете, много устройств погибло в ваннах любителей испытаний. На этот счет Apple высказалась однозначно: вода в телефоне не является гарантийным случаем.

Класс защиты у iPhone 7 - IP67. Давайте «погуглим». IP - это Ingress Protection или, по-русски, защита от проникновения. Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов, пальцев, например. Вторая цифра - защита от воды. На этом остановимся подробнее. Таблица такая: 3 - защита от падающих брызг, при этом брызги должны падать вертикально или под углом до 60° к вертикали; 6 - защита от морских волн; 8 - устройство должно работать на глубине более одного метра в течение как минимум 30 минут и не сломаться. Все цифры от 0 до 8 в стандарте, который придумала Международная электротехническая комиссия, тоже есть.

IP67 iPhone 7 означает, что смартфон полностью защищен от пыли и воды, только если «при кратковременном погружении она не попадает в количествах, нарушающих работу устройства - постоянная работа в погруженном режиме не предполагается». В разъяснениях Apple это звучит примерно так: если устройство будет погружено в воду не глубже метра и пробудет там не больше тридцати минут, то оно, скорее всего, не сломается, но если сломается - это ваши проблемы.

Тем не менее, компания поработала над устройством. iPhone 7 избавился от лишних отверстий в корпусе, у него нет дырки для наушников, щель для симкарты снабжена герметичной прокладкой, кнопки выключения и регулировки громкости нажимают на выключатели через резиновые уплотнения. Больше всего хлопот доставил порт для зарядки. Он герметизирован прокладкой, и компоненты электроники внутри телефона рядом с разъемом залиты герметиком на тот случай, если вода все-таки попадет внутрь. Apple рекомендует не пользоваться зарядкой после падения телефона в воду до тех пор, пока влага не высохнет. Все динамики и микрофоны закрыты специальной водостойкой сеткой.

На материнской плате есть хитрая «приспособа». Точечка, которая краснеет при попадании влаги и остается такой при высыхании. Если вы принесете неработающий телефон в официальный сервис, то по цвету этой маленькой точечки Apple будет решать, за чей счет банкет. Итак. еще раз: телефоны Water Resistant, но не Waterroof.

Тем не менее, я вместе с сыном отправляюсь в бассейн. Самый глубокий бассейн в городе - «Невская Волна». Там как раз празднование Нового Года у школы дайвинга - хоровод вокруг елки на глубине пяти метров. Медленно натягиваю гидрокостюм, собираю снаряжение. Прикрутил баллон, проверил - 200 атмосфер, регулятор работает, резервный тоже работает. Поплевал в маску. Беру телефон в руки. Страшно…

Не пытайтесь это повторить. Работают профессионалы при поддержке ПАО «МегаФон» - без поддержки профессионалы не работают. Опускаюсь под воду. Первый сюрприз, экран не работает - светится, показывает все, что надо, но на нажатия не реагирует. Глубина - 10 сантиметров. Достаю телефон, включаю камеру. Погружаюсь. 10 сантиметров - погружение нормальное, камера работает, если нажимать на кнопки регулировки громкости. Погружаюсь на метр, жду сына. Сашка осваивается со снаряжением на поверхности - пускает пузыри в воду, проверяет маску, работает жилетом. Я под водой уже минут семь. Опускается сын, делаем несколько снимков. Итого, минут десять, потом всплываю.

В итоге все работает: и звонит, и выходит в интернет на скорости за 40 Mbps благодаря LTE Advanced от «МегаФон».