«Санкт-Петербург.ру» отправился на Финский залив в поисках идеального «Дома у моря»

Самые счастливые люди живут у моря. С этим трудно поспорить, но не каждый петербуржец сможет при первом желании купить билет и отправиться в жаркую страну к морю. Но петербуржцы и жители Ленобласти всегда могут отправиться на воды Балтики. Тем более на берегу Финского залива расположился курорт «Дом у моря». Его представители сообщают об уровне «4 звезды» - «Санкт-Петрбург.ру» решил проверить на себе уровень сервиса и услуг недавно открывшегося курорта (сентябрь 2016 года).

Где

Курорт «Дом у моря» расположен в Выборгском районе – поездка до него заняла у корреспондентов «Санкт-Петербург.ру» полтора часа езды от центра Петербурга (Московский вокзал) по Приморскому шоссе. Домики затеряны в живописном лесу между ветвистых сосен, при этом курорт не зря назван «Дом у моря» - заповедный лес здесь встречается с берегом Финского залива. Карельский перешеек – невероятно красивое место, чистейший воздух, практически нетронутая природа.

Добраться до курорта для тех, у кого есть свое авто, не составит труда. Тем, кто не имеет машины, но хочет насладиться тишиной загородного отдыха, сложнее – рейсовый автобус до «Дома у моря» не ходит. Однако есть возможность заказать трансфер из любой точки Петербурга на автомобиле премиум класса прямо до коттеджа или номера. Разумеется, за дополнительную плату. Такая услуга будет удобна и для туристов из других регионов России или стран.

Наличие собственного пирса позволит добраться до курорта на катерах и яхтах.

Что

Курорт премиум класса «Дом у моря» - это расположенные на 5,5 гектаров на берегу Финского залива 27 коттеджей разного класса вместимостью от четырех до 12 гостей и отель на 22 двухместных номера. Все дома – не просто в скандинавском стиле, но и выполнены по скандинавским технологиям из натуральных материалов.

Отдых на курорте рассчитан на гостей, располагающим доходом выше среднего. При этом, как заверяют представители курорта, даже самый бюджетный вариант подразумевает высокий уровень комфорта. К тому же, большинство услуг, которые обычно оплачиваются отдельно, здесь входят в стоимость проживания. Это, например, касается пользования катком, спортплощадкой, лыжами, коньками и «ватрушками».

В низкий сезон двухместный номер в гостинице обойдется в четыре тыс. рублей, в выходные – шесть тыс. рублей в сутки. Цена домиков в низкий сезон начинается от семи тыс. рублей. Самый вместительный коттедж – на 12 человек – обойдется в 28 тыс. рублей за сутки. Во всех случаях в стоимость включен завтрак.

Завтрак, к слову, в формате «шведский стол» накрывают в ресторане «МореШаль», расположенном на курорте. Помимо прочего, здесь можно отведать блюда авторской кухни от шеф-повара Михаила Мартыненко. Пальчики оближешь – проверено на себе.

Для кого

Отдыхать в «Доме у моря» можно и шумной компаний, и в одиночку, и семьей, и даже одному – на каждый случай на курорте продуманы свои развлечения и ценовые предложения.

Но в первую очередь «Дом у моря» позиционирует себя как место для загородного семейного отдыха. И это не пустые слова: родители могут быть уверены, если они приедут сюда с детьми, то им будет чем заняться. При этом штат профессиональных аниматоров старается организовать детские мероприятия так, чтобы провести время не просто интересно, но с пользой. Для ребят организовывают различные мастер-классы, вылазки на природу, коллективные просмотры мультфильмов, экскурсии по окружающим достопримечательностям.

Помимо этого, на территории курорта расположено несколько детских площадок для ребят разных возрастов с такими аттракционами и развлечениями, как ходули-бегунок-велосипед, вертушка-турник, качели «Дино», трон для маленького короля, башня с горкой для принцессы, песчаный карьер для строителей, лесной магазин для продажи изделий из песка в обмен на листики деревьев и башня с туннелями и сетью для лазания.

Ну и, конечно, для разборчивых в еде детей разработано специальное детское меню – вкусное и полезное.

Чем заняться

Занятия по душе в «Доме у моря» найдут для себя не только самые юные гости, но взрослые отдыхающие. Зимой здесь можно кататься на лыжах по лесу или льду залива и на коньках – залит специальный каток. А можно вместе с детьми (или вместо них) кататься с горок на ватрушках. Летом – загорать на берегу Финского залива, рыбачить, играть на специально оборудованных спортивных площадках в футбол, баскетбол, волейбол, теннис или сквош.

Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, - настольные игры и мастер-классы, к примеру, по росписи посуды. Также можно попариться в бане – компанией или одному. На территории курорта расположено два банных комплекса – на четырех и на десять человек. В каждой из них есть парилка с различными видами веников, комната отдыха, купель с холодной водой, комнаты отдыха и открытая терраса для отдыха.

Гостям предлагают также винные туры, барбекю, велосипедные или прогулки на лошадях, экскурсии по близлежащим достопримечательностям – церкви Николая Чудотворца, к Подворью Валаамского монастыря, Страусиной ферме. А изюминка курорта, которую журналисты «Санкт-Петербург.ру» сумели опробовать на себе, - полет на воздушном шаре. Разумеется, в безветренную благоприятную погоду. И, конечно, в любое время года - неспешные прогулки по лесу, наслаждаясь чистейшим воздухом.

В «Доме у моря» можно также отметить свадьбу: сосновый лес и море станут хорошим декором для выездной церемонии, в ресторане «МореШаль» можно провести банкет (причем украсят его к мероприятию местные декораторы и флористы), для молодоженов и гостей подберут дома для размещения, а традиционный для русских свадеб «второй день» будет насыщен развлечениями.

Теперь, как только вам захочется к морю - в любой сезон, в отпуск или в выходные, — смело отправляйтесь в «Дом у моря». Проверено «Санкт-Петербург.ру».

Фото к тексту: Сергей Зорин / «Санкт-Петербург.ру»