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Результаты выборов губернатора Приморья отменены

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© Фото: Виталий Аньков / РИА "Новости"

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Новую дату выборов планируют назначить 26 сентября.

Результаты выборов губернатора Приморья отменены. Избирательная комиссия Приморского края планирует назначить новую дату выборов 26 сентября. Об этом сообщает "Интерфакс".

Секретарь крайизбиркома Татьяна Камаева сообщила, что в избирком поступило беспрецедентное количество жалоб – более 200, из них 115 касаются подкупа и подвоза граждан штабом кандидата Андрея Ищенко. Данные жалобы были направлены в правоохранительные органы.

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Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко намерен обжаловать в суде решение краевого избиркома об отмене результатов выборов. По словам Ищенко, соответствующий иск находится в процессе подготовки.

Коммунист заявил, что критически относится к решению избиркома отменить итоги выборов, потому что считает себя фактическим победителем второго тура. "Мнение мое негативное, я крайне против, потому что считаю, что жители Приморского края 16 сентября избрали губернатора", – сказал Ищенко.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. Во время подсчета голосов произошел скандал: на выборах лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – после обработки 95% протоколов с избирательных участков он набирал 51,6%, а его соперник от "Единой России" Андрей Тарасенко – 45,8%.

После этого сайт ЦИК внезапно завис и не обновлялся около часа. За этот промежуток количество голосов за Ищенко волшебным образом сократилось на 5, а за Тарасенко – увеличилось на 13,5 тыс. В итоге Андрей Тарасенко стал победителем выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК сделает все возможное, чтобы повторные выборы губернатора в Приморском крае прошли честно и транспарентно. Она полностью поддержала решение Приморской избирательной комиссии об отмене выборов губернатора и назвала его единственно возможным. "Это решение закономерное. В сложившейся ситуации иного выхода и не было", – сказала Памфилова.

По ее словам, "невозможно было адекватно и точно оценить волю избирателей, поскольку по ряду участков, где должны были проголосовать более 24 тысяч избирателей, нечего было пересчитывать". "Документы находились там бесконтрольно, с ними делали, что угодно. Их нельзя было использовать для пересчета", – подчеркнула глава ЦИК.

По ее мнению, решение по Приморью – "это серьезная встряска, которая должна охладить горячие головы, которые, возможно, решились на противоправные действия".

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