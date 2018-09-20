Результаты выборов губернатора Приморья отменены. Избирательная комиссия Приморского края планирует назначить новую дату выборов 26 сентября. Об этом сообщает "Интерфакс".

Секретарь крайизбиркома Татьяна Камаева сообщила, что в избирком поступило беспрецедентное количество жалоб – более 200, из них 115 касаются подкупа и подвоза граждан штабом кандидата Андрея Ищенко. Данные жалобы были направлены в правоохранительные органы.

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Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко намерен обжаловать в суде решение краевого избиркома об отмене результатов выборов. По словам Ищенко, соответствующий иск находится в процессе подготовки.

Коммунист заявил, что критически относится к решению избиркома отменить итоги выборов, потому что считает себя фактическим победителем второго тура. "Мнение мое негативное, я крайне против, потому что считаю, что жители Приморского края 16 сентября избрали губернатора", – сказал Ищенко.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. Во время подсчета голосов произошел скандал: на выборах лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – после обработки 95% протоколов с избирательных участков он набирал 51,6%, а его соперник от "Единой России" Андрей Тарасенко – 45,8%.

После этого сайт ЦИК внезапно завис и не обновлялся около часа. За этот промежуток количество голосов за Ищенко волшебным образом сократилось на 5, а за Тарасенко – увеличилось на 13,5 тыс. В итоге Андрей Тарасенко стал победителем выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК сделает все возможное, чтобы повторные выборы губернатора в Приморском крае прошли честно и транспарентно. Она полностью поддержала решение Приморской избирательной комиссии об отмене выборов губернатора и назвала его единственно возможным. "Это решение закономерное. В сложившейся ситуации иного выхода и не было", – сказала Памфилова.

По ее словам, "невозможно было адекватно и точно оценить волю избирателей, поскольку по ряду участков, где должны были проголосовать более 24 тысяч избирателей, нечего было пересчитывать". "Документы находились там бесконтрольно, с ними делали, что угодно. Их нельзя было использовать для пересчета", – подчеркнула глава ЦИК.

По ее мнению, решение по Приморью – "это серьезная встряска, которая должна охладить горячие головы, которые, возможно, решились на противоправные действия".