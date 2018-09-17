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Украина в одностороннем порядке разорвала договор о дружбе с Россией

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© Фото: Александр Вильф / РИА «Новости»

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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией действовал с 1999 года.

Украина в одностороннем порядке разорвала договор о дружбе с Россией. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко, документ вступает в силу с момента публикации 17 сентября.

Украинский МИД должен уведомить о соответствующем намерении российскую сторону, а также проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации. Это произойдет на Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 24 по 27 сентября.

Порошенко назвал договор о дружбе с Россией анахронизмом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал идею Киева неразумной, так как российско-украинские отношения и без того находятся в глубочайшем кризисе.

«Двусторонние отношения находятся в ситуации, которую, наверное, очень трудно чем-то испортить. Двусторонние отношения, конечно, находятся в глубочайшем кризисе, и пока нет никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации», – отметил Песков.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в мае 1997 года президентами двух стран Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой и вступил в действие в апреле 1999 года. Он, в частности, признает принцип нерушимости границ и обязует стороны уважать территориальную целостность друг друга.

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