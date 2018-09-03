Макрон: Мечта Путина – демонтаж Европейского союза

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мечта президента России Владимира Путина – демонтаж Европейского союза, сообщает "Медуза".

"Я уважаю Владимира Путина, и я один из лидеров, кто говорит, что нам нужно построить с Россией новую архитектуру безопасности и обороны. Нам нужна эта дискуссия с Россией. Но мечта Путина – демонтаж Европейского союза", – сказал Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT.

Президента Франции попросили прокомментировать слова лидера ультраправой, призывающей к выходу из ЕС партии "Демократы Швеции" Йимми Окессона, который сказал, что не видит разницы между Путиным и Макроном. Макрон ответил, что в России нет тех же ценностей в области прав человека, как у стран ЕС.