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Прилепин спросил Путина о провокациях на Донбассе во время ЧМ-2018

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© Фото: kremlin.ru

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Писатель рассказал о готовящихся активных боевых действиях в период соревнований.

Писатель Захар Прилепин во время "прямой линии" спросил Владимира Путина о провокациях на Донбассе во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня до 15 июля.

Прилепин рассказал о готовящихся активных боевых действиях в период соревнований. По его мнению, украинская армия может воспользоваться ЧМ и начать активные боевые действия.

"Я надеюсь, что до таких провокаций не дойдет. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", – ответил Путин.

Президент выразил надежду, что провокация украинских властей все же не произойдет. "Мы оказываем обеим непризнанным республикам (Донецкой и Луганской народным республикам, ДНР и ЛНР – прим. ред.) помощь и будем делать это дальше", – подчеркнул Путин.

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Путин отметил, что в Москве следят за тем, что там происходит, и как люди это все переносят. Он подчеркнул, что в последнее время обстрелы мирных граждан усилились, о чем свидетельствуют данные инспекторов ОБСЕ. "Как можно решать эту проблему, считая эти территории своими и организуя там полную блокаду? Мне кажется, что Украина, вступая в новый политический цикл, только усугубляет ситуацию", – резюмировал Путин.

"Прямая линия" началась в 12:00 и продолжится около четырех часов, принимать вопросы от жителей России будут до окончания эфира. Их можно задавать по номеру телефона 8-800-200-40-40 (по России), а также +7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40 (из других стран). Звонки со стационарных телефонов бесплатные. Вопросы принимают по короткому номеру 04040, можно отправить SMS или MMS на русском языке, объем текста не более 70 знаков.

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