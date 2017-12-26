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Инициативная группа из 600 человек выдвинула Путина в президенты

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© Фото: Алексей Никольский / РИА "Новости"

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Он идет на выборы как самовыдвиженец, необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.

Инициативная группа избирателей из 600 человек выдвинула Владимира Путина в качестве кандидата в президенты на выборах в марте 2018 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

Решение было принято на собрании инициативной группы избирателей в павильоне "Россия – моя история" на ВДНХ. "Решение принято единогласно", - объявила результат голосования председатель группы, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

Голосование прошло стоя. Перед собравшимися выступили Герой России, капитан атомного крейсера Сергей Новохатский, главный врач поликлиники №1, Кировского клинико-диагностического центра Софья Войтко, олимпийская чемпионка, фехтовальщика Софья Великая, худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев.

В оргкомитет инициативной группы, который встречался 19 декабря по инициативе режиссера Станислава Говорухина, также вошли главы исполкома ОНФ Алексея Анисимова и вице-спикера Госдумы, сопредседателя центрального штаба ОНФ Ольги Тимофеевой, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, глава РСПП Александр Шохин, певец Иосиф Кобзон, спортсмен Александр Карелин и другие.

Путин идет на очередные – четвертые для него – выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.

Центризбирком 18 декабря утвердил график проведения избирательной кампании, согласно которому претенденты-самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января.

Сегодня, 26 декабря, Центризбирком зарегистрировал телеведущую Ксению Собчак в качестве кандидата в президенты на выборах. Днем ранее ЦИК отказался регистрировать кандидатуру оппозиционера Алексея Навального на пост президента России из-за судимости.

О желании участвовать в выборах 2018 года заявляли также бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие – в общей сложности около 20 человек. Подробнее о некоторых из них можно прочесть в большом материале «Санкт-Петербург.ру».

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