Саакашвили объявили в розыск на Украине

Генпрокуратура Украины объявила в розыск бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сегодня утром украинские правоохранители уже пытались задержать Саакашвили в палаточном лагере около Верховной рады, в результате там произошли столкновения с его сторонниками.

Сотрудники полиции применили слезоточивый газ, в лагере заявили, что в ходе столкновений пострадали люди, пишет "Интерфакс". После непродолжительного пребывания в лагере полицейские отступили, вернулись в автобусы и отъехали от лагеря.

В Отделе коммуникации полиции Киева подтвердили, что спецоперация в палаточном лагере под Верховной радой в среду утром связана с розыском и задержанием Саакашвили.

"Утром во исполнение поручения Генпрокуратуры Украины полиция и Служба безопасности Украины проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили. Активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей. В результате под Верховной радой Украины усилены наряды правоохранителей", - говорится на сайте ведомства.

Днем ранее, 5 декабря, украинские силовики пришли с обыском в квартиру Саакашвили, сам он в это время поднялся на крышу восьмиэтажного дома, откуда обратился к соратникам. После этого сотрудники правоохранительных органов увели его с крыши и задержали в рамках расследования дела по статье УК Украины "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Бывшего губернатора Одесской области посадили в машину, однако автомобиль был блокирован его сторонниками. В итоге люди освободили его из микроавтобуса СБУ.