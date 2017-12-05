Сторонники Саакашвили освободили его из микроавтобуса СБУ

Сторонники Михаила Саакашвили освободили его из микроавтобуса СБУ. Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" подошел к зданию Верховной рады. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Утром 5 декабря украинские силовики пришли с обыском в квартиру Саакашвили, сам он в это время поднялся на крышу восьмиэтажного дома, откуда обратился к соратникам.

После этого сотрудники правоохранительных органов увели его с крыши и задержали в рамках расследования дела по статье УК Украины "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности". Бывшего губернатора Одесской области посадили в машину, однако автомобиль был блокирован его сторонниками.

Долгое время они не давали автобусу с задержанным политиком выехать с улицы, затем заблокировали машину на улице Трехсвятительской. Позже сторонники Саакашвили смогли открыть двери микроавтобуса и освободить политика.

Колонна сторонников политика во главе с ним прибыла к зданию Верховной рады. Колонна растянулась, поэтому численность участников оценить сложно, однако всего в массовой акции участвует уже порядка тысячи человек. По периметру здания украинского парламента усилена охрана - сотрудники Национальной гвардии и полиции выстроились кордоном за металлическим ограждением.