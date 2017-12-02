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Ксения Собчак открыла в Петербурге свой предвыборный штаб

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© Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
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    Он находится в самом центре Северной столицы, на улице Рылеева, 10А.

    Телеведущая и журналист Ксения Собчак 2 декабря открыла в Петербурге свой предвыборный штаб. Он находится в самом центре Северной столицы, на улице Рылеева, 10А.

    Собчак будет баллотироваться в президенты России в 2018 году от партии "Гражданская инициатива". Съезд партии, где ее должны утвердить в качестве кандидата, состоится в конце декабря.

    "Для меня сегодня очень важное событие - открытие штаба в моем родном городе. Очень надеюсь на вашу поддержку, она мне понадобится. Я весь день думаю о том, какой большой путь я проделала из Петербурга в Москву и теперь обратно. Если бы папа мог сегодня меня видеть, он бы мной гордился", - сказала Собчак на встрече с волонтерами штаба, которых она собирала "поштучно".

    По словам журналистки, ее оскорбляет, что важнейшие городские вопросы сейчас решаются без участия петербуржцев. В том числе она упомянула скандал с возможной передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви, а также выборы губернатора.

    На встречу с Собчак пришли десятки людей, спустя несколько минут после открытия штаба внутрь было не попасть, а на улице образовалась очередь на вход.

    При этом за два часа до события в петербургский штаб пришли сотрудники полиции, чтобы осмотреть помещение. Ничего опасного найдено не было, однако несколько машин полиции на всякий случай остались около штаба, рассказал активист Вадим Суходольский.

    Он также сообщил, что сейчас на сайте Ксении Собчак зарегистрировались уже около четырех тыс. человек из Петербурга, готовых поставить подписи за ее выдвижение в президенты. "Нужно от Питера 2500 подписей. Штаб рассчитывает привлечь минимум 50 сборщиков подписей в городе", - написал он на своей странице в Twitter.

    Сейчас Собчак находится в Лофт-проекте "Этажи", где проводит встречу со своими сторонника и журналистами. После встречи, около 16 часов, она поедет в Европейский университет, который поддерживает. При этом ранее, 11 ноября, Собчак посетила митинг в защиту вуза, однако ее оттуда прогнали свистом и криками "позор".

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