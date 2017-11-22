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Глава комитета по строительству Смольного может стать вице-губернатором Нижегородской области

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© Фото: 10.site.gov.spb.ru

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С 20 ноября Сергей Морозов ушел на больничный сразу после слухов об отставке.

Глава комитета по строительству Смольного может стать вице-губернатором Нижегородской области. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на источников в правительстве Петербурга.

С 20 ноября Сергей Морозов ушел на больничный сразу после слухов об отставке. Источники издания считают, что чиновник вряд ли вернется на рабочее место. По их словам, вариант с Нижегородской областью является наиболее вероятным, хотя есть и другие.

"Эта версия коррелирует с информацией о том, что Морозов должен будет применить свой опыт подготовки к Чемпионату мира по футболу, ведь Нижний Новгород будет принимать матчи мундиаля", - пишет "Фонтанка.ру".

На смену Морозову председателем комитета по строительству могут назначить главу ГКУ "Управление заказчика" Максима Белова, пишет "Закс.ру" со ссылкой на источники в Смольном. Белов считается человеком из "команды Игоря Албина". Вместе с профильным вице-губернатором вероятный глава комитета по строительству работал еще в Костромской области.

В начале октября губернатор Георгий Полтавченко отчитал руководство комитета по строительству и потребовал не допускать "нерадивых подрядчиков" до тендеров в рамках госзаказа. При этом Сергей Морозов тогда удостоился отдельной критики со стороны Полтавченко за плохое исполнение бюджета.

Губернатор напомнил, что ведомство вызывает нарекания не в первый раз и нередко они заканчиваются уголовными делами. Градоначальник заявил, что будет пристально изучать результаты работы комитета по итогам года.

В конце октября вице-губернатор Игорь Албин пригрозил «кадровыми решениями» чиновникам комитета по строительству и ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" за низкие показатели исполнения Адресной инвестиционной программы (АИП).

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