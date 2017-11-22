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Штаб Ксении Собчак в Петербурге возглавил активист Николай Артеменко

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© Фото: sobchakprotivvseh.ru

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Он является участником «Открытой России», ранее был федеральным координатором движения «Весна».

Штаб Ксении Собчак в Петербурге возглавил активист Николай Артеменко. Он является участником «Открытой России», ранее был федеральным координатором движения «Весна». Об этом сообщается на официальном сайте Собчак.

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«Ему 28 лет, окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Работал учителем русского языка и литературы в средней школе. Также преподавал историю в частной школе. На протяжении двух лет возглавлял Российский студенческий союз Петербурга», - сказано на сайте.

С 2012 по 2016 годы Артеменко работал помощником депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника. Дважды баллотировался в ЗакС - в 2011 году и 2016 году. На сайте Ксении Собчак говорится, что Николай Артеменко сейчас является координатором «Весны», однако это не так. Активист был исключен из движения в сентябре 2017 года за намеренное нарушение устава.

«Мы исключили Николая Артеменко и Антона Горбацевича за умышленное нарушение устава движения. На этот шаг мы пошли после многократных попыток убедить их вернуть движению похищенные аккаунты и страницы в Facebook и Google, а также почтовую рассылку. Это первые в истории движения исключения, и прискорбно, что пришлось пойти на подобные меры», - рассказали в «Весне».

«Теперь Николай Артеменко и Антон Горбацевич не имеют отношения к движению и не могут говорить от его имени. Мы не отвечаем за то, что они пишут от имени «Весны» на похищенной ими странице в Facebook и в почтовой рассылке», - также добавили в движении.

«Ксения Собчак на предстоящих выборах может стать единственным кандидатом, который будет озвучивать оппозиционную повестку. В нынешних условиях это предельно важно и гораздо полезней бойкота и диванной критики, именно поэтому я принял предложение возглавить штаб Собчак в Петербурге. Уверен, что участие Ксении Собчак в выборах - это, пожалуй, единственная реальная возможность достучаться до абсолютно разных слоев общества и донести до них картину реального положения дел в стране», - объяснил Артеменко свое решение.

«Не надо думать, что все уже решено и ничего не изменить. Это не так. Ничего не решено, и все можно изменить, если не бояться и работать. Ксения Собчак - смелый и искренний человек с яркой гражданской позицией. Я, как и она, против превращения выборов в цирк с потешными кандидатами. У людей должна быть возможность сказать, что они против - против цирка, против лжи, против всех, кто крадет наше с вами будущее. И мы приложим все усилия, чтобы петербуржцы поддержали кандидата «Против всех», - также добавил он.

Телеведущая и журналист Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты России в 2018 году от партии «Гражданская инициатива». Съезд партии, где ее должны утвердить в качестве кандидата, состоится в конце декабря.

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