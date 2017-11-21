Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет 14 декабря

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 14 декабря. Она традиционно начнется в 12:00 и пройдет три-четыре часа. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Это будет уже 13 по счету встреча Путина с журналистами по итогам года. Подобные пресс-конференции проводятся с 2001 года ежегодно. Перерыв был сделан только на то время, пока Путин был премьер-министром, с 2012 года традиция возобновилась.

Обычно именно благодаря этим четырем часам с Путиным и паре десятков вопросов от изданий из различных регионов политологи строят прогнозы на следующий год, однако в прошлом году конференция была настолько неинформативной, что сделать прогноз на 2017 год стало невозможным.

В этом году большая пресс-конференция имеет особое значения, так как она пройдет за три месяца до выборов президента России. Путин до сих пор не комментировал, будет ли он в них участвовать.