Парламент Петербурга одобрил увеличение налогов для владельцев дорогого жилья. Полученными деньгами в Законодательном собрании предложили помочь бедным. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Депутаты в первом чтении приняли соответствующие поправки в законы «О налоге на имущество физических лиц в Петербурге» и «О налоге на имущество организаций».

Согласно поправкам, в 2020 году для владельцев недвижимости площадью свыше 1 тыс. кв. метров и обладателей жилья дороже 300 млн рублей в Петербурге будет введен имущественный налог. Сейчас кадастровая оценка распространяется только на коммерческие и деловые, площадь которых более трех тыс. кв. метров.

По предварительным оценкам, в Северной столице расположено 15 тыс. объектов недвижимости, площадь которых превышает 1 тыс. кв. метров. Таким образом, число плательщиков налогов от кадастра возрастет более чем в десять раз. Благодаря этому рост налоговых поступлений в бюджет, по расчетам комитета финансов, составит 8,5 млрд рублей, рассказал представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков.

Новый налог для физических лиц, владеющих жильем дороже 300 млн рублей, коснется порядка 60 объектов, пояснил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. «Налог на роскошь - вещь необходимая», - отметил он, добавив, что за счет налоговых выплат можно будет помогать малоимущим слоям населения.