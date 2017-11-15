  • 16 Ноябрь 2017
USD 16.11.2017 60.2490 +0.6283
USD ММВБ 00:17 0  
EUR 16.11.2017 71.1721 +1.4934
EUR ММВБ 00:17  
Нефть($) 15.11.2017 61.84 0.32
Нефть(p) 15.11.2017 3725.80 +57.93

Депутаты ЗакСа одобрили законопроект об увольнении чиновников из-за утраты доверия

Автор:


© Фото: пресс-служба ЗакСа

Темы дня

Госслужащего можно будет уволить в случаях, предусмотренных законом «О противодействии коррупции».

Депутаты петербургского Законодательного собрания в первом чтении одобрили законопроект об увольнении чиновников из-за утраты доверия. Его авторами стали Михаил Барышников, Денис Четырбок, Юрий Бочков, Юрий Гладунов и Максим Яковлев.

В перечень чиновников входят госдолжности в исполнительных органах власти, в контрольно-счетной палате, а также посты городского уполномоченного по правам человека, детского и бизнес-омбудсменов, пишет «Фонтанка.ру».

Согласно предложению, увольнять с такой формулировкой смогут те, кто этих чиновников и назначал. Ранее юридическая возможность увольнения по утрате доверия отсутствовала.

Госслужащего можно будет уволить в случаях, предусмотренных законом «О противодействии коррупции». Такое решение будет приниматься, если чиновник является участником конфликта интересов и не предпринимает мер по его урегулированию.

Также чиновнику светит увольнение, если он указал неполные или недостоверные сведения в антикоррупционной декларации или не предоставил сведения о доходах и имуществе; если госслужащий занимается коммерческой, предпринимательской деятельностью или участвует в управлении иностранными организациями. Решение об увольнении может оформить губернатор Петербурга или Законодательное собрание.

Несогласие с проектом высказал «яблочник» Борис Вишневский. По его словам, основание для утраты доверия – это нарушение законодательства, и чиновнику должны после этого не только не доверять, но и привлекать его к ответственности.

Депутат Максим Резник отметил, что у него уже есть предложение выразить недоверие вице-губернатору Михаилу Мокрецову, так как он до сих пор не ответил на претензии по выделению млрд рублей на проект SPA «Авенариум» в Курортном районе. Кроме того, заметил, что ранее депутаты пытались добиться возможности выражать недоверие главам районов и вице-губернаторам.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь полезных каналов в Telegram для жителей и гостей Петербурга

    Почему закрыта станция метро, где ближайшая остановка троллейбуса, в какой кафешке перекусить, а также куда можно дешево улететь из Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?
    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram