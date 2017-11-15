Депутаты ЗакСа одобрили законопроект об увольнении чиновников из-за утраты доверия

Депутаты петербургского Законодательного собрания в первом чтении одобрили законопроект об увольнении чиновников из-за утраты доверия. Его авторами стали Михаил Барышников, Денис Четырбок, Юрий Бочков, Юрий Гладунов и Максим Яковлев.

В перечень чиновников входят госдолжности в исполнительных органах власти, в контрольно-счетной палате, а также посты городского уполномоченного по правам человека, детского и бизнес-омбудсменов, пишет «Фонтанка.ру».

Согласно предложению, увольнять с такой формулировкой смогут те, кто этих чиновников и назначал. Ранее юридическая возможность увольнения по утрате доверия отсутствовала.

Госслужащего можно будет уволить в случаях, предусмотренных законом «О противодействии коррупции». Такое решение будет приниматься, если чиновник является участником конфликта интересов и не предпринимает мер по его урегулированию.

Также чиновнику светит увольнение, если он указал неполные или недостоверные сведения в антикоррупционной декларации или не предоставил сведения о доходах и имуществе; если госслужащий занимается коммерческой, предпринимательской деятельностью или участвует в управлении иностранными организациями. Решение об увольнении может оформить губернатор Петербурга или Законодательное собрание.

Несогласие с проектом высказал «яблочник» Борис Вишневский. По его словам, основание для утраты доверия – это нарушение законодательства, и чиновнику должны после этого не только не доверять, но и привлекать его к ответственности.

Депутат Максим Резник отметил, что у него уже есть предложение выразить недоверие вице-губернатору Михаилу Мокрецову, так как он до сих пор не ответил на претензии по выделению млрд рублей на проект SPA «Авенариум» в Курортном районе. Кроме того, заметил, что ранее депутаты пытались добиться возможности выражать недоверие главам районов и вице-губернаторам.