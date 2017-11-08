КПРФ опровергла выдвижение Зюганова в президенты. Партия еще не принимала решение о выдвижении кандидата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы от КПРФ, пресс-секретаря лидера коммунистов Геннадия Зюганова Александра Ющенко.

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Днем ранее, 7 ноября, о выдвижении Зюганова было сказано в эфире «Первого канала». «Первый канал» побежал впереди паровоза, который, видимо, гонят политтехнологи», - прокомментировал ситуацию Ющенко.

По его словам, решение будет приниматься коллективно. «Будет ли это Зюганов или еще кто-то - Иванов, Петров, Сидоров... У нас достаточно большое количество людей, которые могут быть представлены», - сказал он, добавив, что сам поддерживает кандидатуру Зюганова.

О своем выдвижении в президенты ранее заявили телеведущая и журналист Ксения Собчак, радиоведущая Екатерина Гордон, в также депутат петербургского Законодательного собрания от «Партии Роста» Оксана Дмитриева.