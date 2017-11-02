Депутат ЗакСа Оксана Дмитриева хочет принять участие в выборах президента

Депутат петербургского Законодательного собрания от «Партии Роста» Оксана Дмитриева хочет принять участие в выборах президента, которые пройдут в 2018 году. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По ее мнению, «Партия Роста» без проблем сможет собрать 100 тыс. подписей для выдвижения кандидата в президенты. Политик надеется, что партийцы выдвинут на выборы именно ее.

«Вопрос о выдвижении кандидатов в президенты обсуждался еще в июне. Если партия утвердит мою кандидатуру, я готова участвовать. Что касается подписей, то у нас есть опыт сбора и техническая возможность. Помимо Петербурга, партия смогла зарегистрировать свои списки на выборах в региональные парламенты, но не смогла провести», - рассказала Дмитриева.

Во время президентской кампании Дмитриева намерена популяризовать взгляды партии на развитие экономики и свои труды по составлению альтернативного бюджета. О своем выдвижении в президенты ранее заявили телеведущая и журналист Ксения Собчак, а также радиоведущая Екатерина Гордон.