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Чиновников Смольного будут штрафовать за игнорирование депутатских запросов

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© Фото: Михаил Климентьев / РИА "Новости"

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Депутаты ЗакСа во втором чтении приняло поправку к закону об административных правонарушениях.

Чиновников Смольного будут штрафовать на 20 тыс. рублей за игнорирование депутатских запросов. Депутаты петербургского Законодательного собрания во втором чтении приняло поправку к закону об административных правонарушениях. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

В первоначальной редакции поправки штраф составлял лишь две-три тыс. рублей. Также поправками уточняются понятия «неисполнение требований» и «воспрепятствование деятельности» депутата. Под этим будет подразумеваться несоблюдение сроков ответа на запрос и недопуск парламентариев на заседания исполнительных органов власти.

Составлять протоколы на чиновников будет контрольное управление администрации губернатора Петербурга. Сейчас подобные штрафы действуют только за неисполнение требований петербургских омбудсменов.

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