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КНДР пригрозила нанести США «невероятный удар»

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© Фото: Reuters

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Такое заявление было сделано в ответ на совместные учения Южной Кореи и США.

КНДР пригрозила нанести «невероятный удар» в ответ на совместные учения Южной Кореи и США. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на издание The Daily Mirror

«США сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. Они должны понимать, что столкнутся с невероятным ударом в неожиданное время», - говорится в заявлении северокорейского агентства ЦТАК.

Совместные учения США и Южной Кореи начались 16 октября у побережья Корейского полуострова. Подобные учения проводятся дважды в год и каждый раз вызывают негативную реакцию со стороны КНДР.

КНДР в начале сентября провела шестые испытания ядерного оружия в своей истории. Кроме того, за последнее время Северная Корея резко увеличила количество ракетных испытаний, а также пригрозила нанести удар по острову Гуам, принадлежащему США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выступая в ООН в сентябре, пообещал полностью уничтожить КНДР в случае угрозы Соединенным Штатам или их союзникам. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ответ назвал Трампа «слабоумным стариком».

Кроме всего прочего, 16 октября президент России Владимир Путин ввел масштабные санкции в отношении КНДР. Указ о санкциях был подписан в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний.

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