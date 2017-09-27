США ограничат полеты российской военной авиации над Америкой. При этом Москва уже готовит ответные меры, если Вашингтон ограничит полеты над своей территорией. Об этом сообщает «Медуза».

Речь идет о полетах, проводимых в рамках Договора по открытому небу, который действует с 1992 года. Россия ратифицировала его в 2001 году, всего в нем участвуют 34 государства. Наблюдательные полеты совершаются над Россией, США, Канадой и странами Европы.

Первым об ограничениях, которые готовит США, написал The Wall Street Journal. Такая мера, по данным издания, рассматривается в ответ на запрет американской авиации выполнять полеты над Калининградской областью, что, как считают власти США, нарушает Договор.

В Госдепартаменте США подтвердили, что подготовка ограничений на полеты российских самолетов действительно ведется, пишет РИА «Новости». При этом представители внешнеполитического ведомства США подчеркнули, что запрет может быть снят «в любое время», если Россия вернется к выполнению своих обязательств.

В МИД России обвинения в нарушении Договора по открытому небу отвергли, добавив, что рассмотрят ответные меры, если США ограничат полеты над своей территорией. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также заявил, что у России «есть целый ряд встречных претензий к США по ряду аспектов выполнения этого договора», пишет «Интерфакс».

В августе 2017 года широкий резонанс получил наблюдательный полет, в рамках которого самолет Ту-154 ВВС России пролетел над Белым домом, комплексом зданий Конгресса США, штаб-квартирой ЦРУ и Пентагоном.

Отношения между Россией и США и без новых санкций находятся в напряженном состоянии. В начале августа президент Дональд Трамп подписал новый закон о расширении санкций в отношении России. Это самый масштабный с 2014 года пакет ограничений. На новость моментально отреагировало Министерство иностранных дел РФ. Дипломаты вызвали посла США в Москве Джона Теффта и вручили ему текст заявления МИД о решении России сократить дипломатический штат посольства США и о запрете использования дачи в Серебряном бору и склада в Москве.

После этого резидент РФ Владимир Путин уточнил, что сокращение коснется 755 сотрудников американской дипмиссии. Причем речь идет как о гражданах США, так и о российских сотрудниках. Сейчас к этой цифре планирут добавить еще 155 дипломатов.

Из-за сокращения дипмиссии с 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. В Российском союзе туриндустрии прогнозируют, что срок оформления виз США в Москве вырастет до полугода. Посольство США предложило россиянам получать визы США в других странах. В ответ на сокращение дипмиссии власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско. Теперь у обеих стран останется по три консульства (у России - в Нью-Йорке, Хьюстоне и Сиэтле).