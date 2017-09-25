Ультраправые в бундестаге: «Альтернатива для Германии» или «кучка нацистов»?

Вечером 24 сентября прошли выборы в парламент Германии, которые закончились тем, что Ангела Меркель остается канцлером и главным политическим лидером ФРГ. При этом ее победу можно считать и поражением, так как в бундестаг впервые со временем Гитлера вошла ультраправая партия, которая носит название «Альтернатива для Германии» (АдГ).

После этого во многих крупных немецких городах прошли акции протеста, они затронули Берлин, Кельн, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Франкфурт-на-Майне, Геттинген, Дрезден, Лейпциг, Майнц и другие.

Протесты против партии «Альтернатива для Германии». Видео: euronews (deutsch)

Многие демонстранты отмечали, что «они напуганы» подобным высоким результатом АдГ, а также называли это катастрофой и призывали не допустить повторения истории с гитлеровской Германией. Протестующие держали в руках плакаты, на которых было написано: «Тот, кто молчит, поддерживает их!», «Добро пожаловать, мигранты!», а также «Зима уже пришла».

В центре Берлина, на площади Александерплац, несмотря на дождь, собралось около 700 человек, демонстранты скандировали «Расизм не пройдет», «АдГ - кучка нацистов», а также «Наци-вон».

Портал «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как на выборы в Германии отреагировали сами немцы и другие страны, почему в ФРГ продолжаются протесты, какие взгляды поддерживает «Альтернатива для Германии», а также каким образом партия связана с Кремлем и даже с Северной столицей.

Что произошло?

Итоги выборов в федеральное собрание ФРГ были опубликованы на сайте Федеральной избирательной комиссии 25 сентября. Большинство мест в бундестаге получил консервативный блок Ангелы Меркель - ​Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС).

Согласно ЦИК, союз ХДС/ХСС займет в бундестаге 246 мест из 709 (200 мандатов получил Христианско-демократический союз, 46 - Христианско-социальный). Социально-демократическая партия Германии (СДПГ), в свою очередь, получит 153 мандата - на 40 меньше, чем на предыдущих выборах в 2013 году.

Ранее не представленная партия «Альтернатива для Германии» займет 94 места. Свободной демократической партии достанется 80 мест, «Зеленым» - 67, Левой партии - 69. По данным ЦИК, явка избирателей составила 76,2%. За блок Ангелы Меркель проголосовали лишь 33% избирателей (на предыдущих выборах в 2013 году блоку свой голос отдали 41,5% граждан).

Меркель прокомментировала итоги выборов в парламент страны на своей странице в Twitter. «Мы - самая успешная политическая сила, у нас есть мандат на формирование правительства, и никто не сможет сформировать его против нас», - заявила Меркель. Она отметила, что партия надеялась «на лучший результат» на выборах, и пообещала «вернуть избирателей», которые проголосовали за ультраправую партию «Альтернатива для Германии».

АдГ уже заявила о намерении уйти в оппозицию. Вице-председатель партии Александр Гауланд пообещал сторонникам правых устроить «охоту на Меркель». «Мы вернем нашу страну и наш народ», - - цитирует Гауланда Bild. Сопредседатель партии Фрауке Петри прокомментировала успех на выборах цитатой, приписываемой Махатме Ганди: «Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь».

Одним из первых свою «озабоченность» результатами выборов выразил Европейский еврейский конгресс, заявивший о своей надежде, что «правые популисты» не будут представлены в будущей правительственной коалиции. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс назвал итоги выборов в Германии «историческим шоком». «Вхождение крайне правых в парламент Германии является историческим шоком. Это не банально в такой стране как Германия, с ее историей, видеть возвращение крайне правых в парламент», - сказал Рейндерс в эфире телерадиокомпании RTBF.

С поздравлениями в адрес АдГ выступила пока только глава французского «Национального фронта» Марин Ле Пен. Победу «Альтернативы для Германии» Ле Пен рассматривает как «новый символ пробуждения европейского народа».

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Что представляет из себя АдГ?

АдГ была основана в феврале 2013 года выходцами из правого крыла Христианско-демократического союза (ХДС). На выборах в бундестаг в сентябре того же года партийный список АдГ собрал 4,7%, лишь немного не добрав до проходного барьера. Далее партия сосредоточилась на региональных выборах. В августе 2014 года на выборах в ландтаг (парламент федеральной земли) Саксонии она получила 9,7% голосов, 14 сентября того же года в Тюрингии и Бранденбурге - соответственно 10,2% и 12,2%.

После того как в 2015 году Германия приняла более миллиона беженцев из Сирии, что вызвало массовый рост антимигрантских настроений, АдГ сместилась вправо, получив настоящий триумф на выборах в марте 2016 года в ландтаге Саксонии-Анхальт, набрала 24,3% и заняла второе место после партии Меркель с 29,8%. На выборах в сентябре 2016 года в ландтаг Мекленбург-Передняя Померания АдГ вновь приходит второй с 20,8%, обогнав ХДС с 19,0% и пропустив вперед социал-демократов с 30,6%. Эти результаты вызвали шок у наблюдателей.

Партию поддерживают прежде всего мужчины от 35 до 60 лет с невысоким уровнем дохода. 29% безработных выбирают АдГ, она привлекает людей с низшим или средним профессиональным образованием. Однако нельзя считать, что партия опирается исключительно на малообеспеченных маргиналов: 33,9% ее сторонников принадлежит к зажиточным слоям населения. «Богатых и бедных сторонников АдГ объединяет ее недоброжелательное отношение к миграции», - говорится в исследовании кельнского Института немецкой экономики (IW Köln).

Сейчас партийный список АдГ возглавляет необычный тандем: 76-летний Александр Гауланд - в прошлом сторонник партии Меркель ХДС, ныне самый известный представитель националистического крыла АдГ - и открытая лесбиянка 38-летняя Алис Вайдель.

Слева Александр Гауланд, в центре Алис Вайдель. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Гауланд делает партию еще более правой, например, во время долгового кризиса в Греции он настаивал на том, что Германия должна прекратить оказывать помощь этой стране и другим слабым экономикам Евросоюза, пишет «Лента.ру». По его мнению, Германии вообще стоит выйти из еврозоны. Кроем того, в последнее время речи политика явно приобрели националистические оттенки. «Мы хотим сохранить страну, унаследованную от отцов и матерей. Мы гордимся тем, что мы немцы», - провозгласил он на съезде партии в Кельне.

В начале 2017 года Гауланд призвал запретить мусульманам въезд в Германию, а также оскорбил чернокожего игрока немецкой сборной по футболу. «Он нравится людям как игрок. Однако они не хотят иметь соседей таких, как Жером Боатенг», - заявил тогда Гауланд. Еще одно известное высказывание правопопулиста: «Не все, у кого есть паспорт гражданина Германии, немцы».

Что касается внешнеполитических взглядов Гауланда, то он один из тех, кто выступает за сближение с Москвой. «Человек, понимающий Путина» (Putin-Versteher) - так о нем пишут немецкие СМИ. В 2014 году он раскритиковал тогдашнего лидера партии Бернда Лукке за то, что тот поддержал антироссийские санкции. Перед выборами в ландтаг федеральной земли Бранденбург он распорядился перевести на русский язык свою программу.

Алис Вайдель - молодой и перспективный политик. Для многих ее назначение стало большой неожиданностью. В отличие от Гауланда, она фактически неизвестна широкой публике. К тому же Вайдель совсем не типичная фигура для АдГ, партия, активно отстаивающая традиционные семейные ценности, вдруг выбирает одним из двух главных кандидатов открытую лесбиянку, которая живет с гражданской женой и воспитывает ее сына.

Помимо этого, своей карьерой Вайдель олицетворяет глобализацию, против которой столь активно выступают многие в партии, а также ее электорат. Защитив диссертацию по экономике, Вайдель работала в американском банке Goldman Sachs и в немецкой инвестиционной компании Allianz Global Investors, шесть лет провела в Китае, затем вернулась и занялась консалтингом интернет-компаний, отмечает Deutsche Welle.

В целом Вайдель представляет более умеренное неолиберальное крыло АдГ. При этом она яростный критик политики Ангелы Меркель, в том числе по проблеме мигрантов. Выбрав в качестве главных кандидатов Гауланда и Вайдель, делегаты съезда хотели достичь максимальной репрезентативности. То есть Гауланд должен понравиться старшему поколению и националистически настроенному электорату, Вайдель - молодежи, бизнесменам, женщинам и ЛГБТ-сообществу.

Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Что для Германии значит вход АдГ в парламент?

Впервые с послевоенного времени в парламенте будут представлены шесть партий. Научный директор Германо-российского форума Александр Рар считает, что ФРГ сейчас идет по новому политическому пути, об этом он заявил газете «Коммерсантъ».

«Можно сказать, что во главе этой партии находятся достаточно странные личности. Некоторые высказывания по поводу «победы» гитлеровской армии и так далее очень настораживают. Люди с большим отвращением к этому относятся, но, с другой стороны, я бы не назвал «Альтернативу для Германии» опасностью для немецкой демократии. Может быть, даже наоборот», - заявил Александр Рар.

«В подавляющем большинстве тематика в этой партии связана с миграционным кризисом, с тем, чтобы ограничить поток арабских нелегальных иммигрантов в Германию. Партия выступает за то, чтобы выдворять те криминальные элементы среди беженцев и мигрантов, которые здесь не хотят ассимилироваться. До этих пор эта партия действовала чуть ли не в подполье. Ее не подпускали к СМИ, ее голос не был услышан», - также добавил Рар.

В целом Александр Рар оценивает итоги прошедших выборов как политическое землетрясение, с которого теперь начнется изменение всего политического ландшафта Германии. Об этом он рассказал газете «Известия».

Заместитель руководителя центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова считает, что для «Альтернативы для Германии» третье место - это успех, но поражение для остальных. Об этом она заявила изданию «БИЗНЕС Online».

«ХДС потерял около миллиона избирателей, СДПГ потеряла полмиллиона. «Альтернатива для Германии» уже изменила политическую жизнь Германии, в парламенте ожидаются более бурные экскурсии. В самой партии при этом нет единства, есть более радикальное, экстремистское крыло, есть и те, кто за более конструктивную политику. Между ними будет идти борьба. Члены партии будут присутствовать во всех комитетах, входить в наблюдательные советы при организациях, фондах, получать деньги на финансирование своей партии. Теперь «Альтернатива для Германии» будет оказывать влияние и на земельном уровне, и на федеральном», - сказала эксперт.

Внешнеполитический курс Германии не изменится, поэтому не стоит ждать и изменений в российско-германских отношениях, в свою очередь считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.

«Кардинальных изменений ждать не стоит, потому что победила правящая коалиция ХДС/ХСС. Хотя можно сказать о том, что, наверное, Меркель будет немного более осторожной в вопросе выбора внешнеполитического курса в целом», - цитирует его РИА «Новости».

Он пояснил, что сейчас АдГ явно будет главным ньюсмейкером и, очевидно, будет оказывать существенное влияние на общественное мнение. «С точки зрения законодательства влияние партии будет невелико, а с точки зрения влияния на общественное мнение, мобилизации протестного электората и потенциального развития антиевропейских, антиеэсовских настроений, я думаю, что здесь АдГ может оказать определенное влияние», - добавил Каневский.

Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Что связывает АдГ с Россией?

Немецкие СМИ уже не первый год обеспокоены укреплением связей АдГ с Москвой, пишет «Медиазона». Например, еще в 2016 году Spiegel писал о заключении союза между молодежным крылом «Альтернативы» и «Молодой гвардией Единой России». Создание этого союза приветствовал Александр Гауланд, утверждавший в интервью агентству Sputnik Deutschland, что АдГ «не агенты российского влияния и ими не станут».

Гауланд в декабре 2016 года побывал в Петербурге, он прославился словами: «Крым уже раньше принадлежал и сейчас снова принадлежит России. И никогда не вернется к Украине. Германии нужно признать этот факт». Лидер молодежного крыла правой партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер, в свою очередь, приехал в Москву и Крым. Более того, в январе нынешнего года он женился на россиянке, в прошлом журналисте «Известий» Дарье Цой.

В связи с дружбой АдГ и Москвы руководитель Федеральной службы защиты конституции (BfV) Германии Ханс-Георг Маассен предупреждал о готовящихся попытках вмешательства в ход выборов со стороны России. Он отметил, что российская пропаганда и кампании по дезинформации активизировались с самого начала украинского кризиса и направлены, в первую очередь, на русскоязычное население страны. Действительно, согласно опросам, за АдГ на выборах проголосовало множество русских, проживающих в Германии.

Еще одним неоднозначным моментом является тот факт, что в руководство «Альтернатива для Германии» была также избрана проживающая последние три года в Германии профессор СПбГУ Ирина Смирнова. Немецкие СМИ даже писали о том, что АдГ - это проект Кремля. Никаких доказательств финансирования партии Россией нет, но в Der Spiegel считают, что Москва использует АдГ для продвижения своих интересов.

«Я переехала в Бонн три года назад в связи с замужеством. Мой супруг - немец. Но я по-прежнему много времени провожу в России по работе и со своими родителями. Я связалась с активистами предвыборной инициативы, из которой позже возникла партия, в декабре 2012 года. Мне понравилась идея прямой демократии, возможность непосредственного участия народа в принятии политических решений путем референдума, как в Швейцарии, борьба с лоббизмом. Эти вопросы меня интересовали больше, чем проблема евро. Мне показалась, что это - партия нового формата. Мне как политологу было чрезвычайно интересно поучаствовать в ее создании», - рассказала в интервью DW Ирина Смирнова.

По ее словам, ее муж также член АдГ и гордится ею. «К сожалению, я не могу стать депутатом, потому что я не гражданка ФРГ. Я смогу только остаться в правлении. Пока в Германии не разрешается иметь два гражданства, я не буду отказываться от российского. Мои права тут ограничиваются. Как политик, я выступаю за то, чтобы у определенных категорий лиц, например, у членов семей немцев, была возможность иметь два гражданства», - также добавила она.

Если подводить итог, то эксперты сходятся во мнении, что националистские настроения в Германии вновь стали популярны после 2015 года, когда в страну хлынули беженцы, а партия «Альтернатива для Германии» подхватила эту тему и разыграла в своих целях. При этом прямая пропаганда нацизма запрещена параграфом 86a уголовного кодекса Германии, за распространение нацистской символики предполагается штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Остальные ультраправые партии, которые, несмотря на денацификацию после войны, начали возникать в Германии уже в конце 1945 года, не имели успеха, так как их главной целью было желавшие прийти к власти и взять реванш за поражение во Второй мировой войне. Например, была Немецкая консервативная партия, а на ее месте после 1950 года Немецкая рейхспартия. Кроме того, позднее появились Социалистическая рейхспартия, Немецкий социальный союз и Немецкая партия свободы.

Christian Mang / Reuters