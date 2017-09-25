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В парламент Германии впервые со времен Гитлера вошла ультраправая партия

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© Фото: Michaela Rehle / Reuters

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После этого в немецких городах прошли акции протеста против избрания «Альтернативы для Германии».

В парламент Германии впервые со времен Гитлера вошла ультраправая партия. После этого в немецких городах прошли акции протеста против избрания «Альтернативы для Германии».

Протесты затронули Берлин, Кельн, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург и Франкфурт-на-Майне, пишет «Лента.ру». Многие демонстранты отмечали, что «они напуганы» подобным высоким результатом АдГ, другие называли это катастрофой.

В руках многие держали транспаранты, на которых было написано: «Тот, кто молчит, поддерживает их!», «Добро пожаловать, мигранты!», «Зима уже пришла». Протестующие на столичной площади Александерплац бросали камни и бутылки в здание, где сторонники партии праздновали успех.

Выборы в федеральное собрание ФРГ прошли вечером 24 сентября, а сегодня утром на сайте Федеральной избирательной комиссии были опубликованы их итоги. Большинство мест в бундестаге получил консервативный блок канцлера Германии Ангелы Меркель - ​Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС).

Согласно ЦИК, союз ХДС/ХСС займет в бундестаге 246 мест из 709 (200 мандатов получил Христианско-демократический союз, 46 - Христианско-социальный). Социально-демократическая партия Германии (СДПГ), в свою очередь, получит 153 мандата - на 40 меньше, чем на предыдущих выборах в 2013 году.

Ранее не представленная партия «Альтернатива для Германии» займет 94 места. Свободной демократической партии достанется 80 мест, «Зеленым» - 67, Левой партии - 69. По данным ЦИК, явка избирателей составила 76,2%. За блок Ангелы Меркель проголосовали лишь 33% избирателей (на предыдущих выборах в 2013 году блоку свой голос отдали 41,5% граждан).

Канцлер Германии и председатель ХДС Ангела Меркель прокомментировала итоги выборов в парламент страны на своей странице в Twitter. «Мы - самая успешная политическая сила, у нас есть мандат на формирование правительства, и никто не сможет сформировать его против нас», - заявила Меркель. Она отметила, что партия надеялась «на лучший результат» на выборах, и пообещала «вернуть избирателей», которые проголосовали за ультраправую партию «Альтернатива для Германии».

 

 

 

 

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