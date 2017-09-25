"Коммерсантъ": Кремль отправит в отставку сразу десять губернаторов

Кремль отправит в отставку сразу десять губернаторов. Серия отставок глав регионов может начаться уже на этой неделе. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источников, близких к администрации президента.

Кадровые перемены, по данным издания, ждут Ивановскую, Самарскую, Нижегородскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую области, Ненецкий автономный округ (НАО), Красноярский и Алтайский края, а также один-два субъекта на Северном Кавказе.

"Логику отставок пока предсказать трудно, но это могут быть крупные электоральные территории или регионы с консолидированным голосованием. На президентских выборах это скажется положительным образом, успокоит остроту конфликтов, даст людям надежду", - рассказал глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

Политолог Екатерина Курбангалеева не исключила, что освободившиеся посты глав регионов возглавят чиновники федеральных министерств и ведомств. "Если это произойдет, то значит, это происходит под будущую конструкцию нового кабинета министров. Варианты его на новый президентский срок наверняка уже прорабатываются, и существуют люди, которые не вписываются в эту будущую конструкцию".

Главы регионов, в том числе, Красноярского края, Нижегородской и Мурманской областей, возможность своей досрочной отставки категорически отрицают.