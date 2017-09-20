Депутаты Петербурга отказались работать в православный праздник

Депутаты петербргского Законодательного собрания отказались работать в православный праздник. Об этом говорится в постановлении "Об установлении перерыва в заседаниях", которое опубликовано за сайте ЗакСа.

В документе идет речь о следующей среде, 27 сентября, в этот день отмечается Воздвижение честного креста Господня. Инициатива о внеплановом выходном исходит от депутата "Единой России" Дениса Четырбока.

Обычно депутаты отменяют заседания, когда они приходятся на праздничные недели, пишет "Мой район". Никакого праздника 27 сентября нет, в этот день значатся лишь Всемирный день туриста и День воспитателя.

По церковному календарю 27 сентября отмечается Воздвижение честного креста Господня и преставление Иоанна Златоуста. Согласно ему, 27 сентября нельзя ходить в лес, начинать новые дела и работать.