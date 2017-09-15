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На входе в парламент Петербурга раздают розовые клоунские галстуки

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© Фото: Мария Кольцова / zaks.ru

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Необычную акцию устроил активист "Открытой России" Олег Максаков.

На входе в парламент Петербурга раздают розовые клоунские галстуки. Необычную акцию устроил активист "Открытой России" Олег Максаков. Об этом сообщает "Закс.ру".

Молодой человек оделся в китель полковника и предлагал каждому входящему взять смешной галстук. "Раздаем галстуки в исполнение распоряжения господина Макарова (спикер ЗакСа Вячеслав Макаров - прим. ред.). Без галстуков вход воспрещен, помогаем людям", - объяснил Максаков.

Фото: Мария Кольцова / zaks.ru
 

С прошлой недели парламент Северной столицы не пускают посетителей без галстуков. Так, внутрь дворца не пустили начальника госпиталя ветеранов войн, помощника депутата Госдумы и стажера. Сотрудники аппарата в том числе не пустили журналиста "Фонтанки.ру", заявив, что "данный вид не соответствует человеку".

Когда отсутствие галстука стало препятствием для попадания в Мариинский дворец начальнику госпиталя ветеранов войн Максиму Кабанову, который шел на встречу с депутатом от "Единой России" Еленой Киселевой, его выручил парламентарий от партии "Яблоко" Борис Вишневский. "Я снял свой галстук и отдал ему - меня они обязаны пропускать даже без штанов. Тогда только его пропустили. Галстук он тут же вернул, пройдя через турникет", – рассказал Вишневский.

Вячеслав Макаров 13 сентября прокомментировал введение дресс-кода в Мариинском дворце. "Никогда в Законодательное собрание не проникнут люди в шлепках, халатах и шортах. Дресс-код будут соблюдать все", - заявил он. Он добавил, что сотрудники аппарата, которые следят за внешним видом входящих в парламент, выполняют его распоряжения. "А когда отдельные депутаты говорят, что придут хоть без штанов, потому что им можно, то позовите меня, тогда посмотрим, что будет", - резюмировал Макаров.

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