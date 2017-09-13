Макаров: Никогда в ЗакС не проникнут люди в шлепках, халатах и шортах

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров 13 сентября прокомментировал введение дресс-кода в Мариинском дворце. Ранее всех входящих мужчинам обязали быть в костюме и с галстуком.

"Никогда в Законодательное собрание не проникнут люди в шлепках, халатах и шортах. Дресс-код будут соблюдать все", - цитирует "Фонтанка.ру" главу парламента Северной столицы.

Он добавил, что сотрудники аппарата, которые следят за внешним видом входящих в парламент, выполняют его распоряжения. "А когда отдельные депутаты говорят, что придут хоть без штанов, потому что им можно, то позовите меня, тогда посмотрим, что будет", - резюмировал Макаров.

С прошлой недели в ЗакС не пускают посетителей без галстуков. Так, внутрь дворца не пустили начальника госпиталя ветеранов войн, помощника депутата Госдумы и стажера. Сотрудники аппарата в том числе не пустили журналиста "Фонтанки.ру", заявив, что "данный вид не соответствует человеку".

Когда отсутствие галстука стало препятствием для попадания в Мариинский дворец начальнику госпиталя ветеранов войн Максиму Кабанову, который шел на встречу с депутатом от "Единой России" Еленой Киселевой, его выручил парламентарий от партии "Яблоко" Борис Вишневский.

"Я снял свой галстук и отдал ему - меня они обязаны пропускать даже без штанов. Тогда только его пропустили. Галстук он тут же вернул, пройдя через турникет", – рассказал Вишневский.