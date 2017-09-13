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Депутаты петербургского ЗакСа начали новый сезон с молебна

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Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров
© Фото: пресс-служба ЗакСа

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Он прошел в домовом храме Мариинского дворца, его посетили только представители «Единой России».

Депутаты петербургского Законодательного собрания 13 сентября начали новый сезон с молебна. Он прошел в домовом храме Мариинского дворца, его посетили только представители фракции «Единая Россия» в полном составе. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

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Само заседание ЗакСа в 10:00 начали с Гимна великому городу, а также с поздравлений депутатов, у которых в сентябре был день рождения. В частности, спикер Вячеслав Макаров поздравил Максима Резника, заявив, что благодаря ему парламент Петербурга существует в нынешнем виде.

Первыми решениями ЗакСа в этом сезоне стала поддержка двух законопроектов: о первичном пособии по уходу за ребенком от полутора до трех лет и о поддержке инвестпроектов. Об этом сообщает АБН.

За проект федерального закона о пособиях в первом чтении проголосовали 49 парламентария, против не голосовал никто. Его инициатором является депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова. По ее словам, с 1994 года действует пособие для детей от полутора до трех лет, однако сумма выплат составляет 50 рублей. «Это смехотворно и не соответствует сегодняшнему дню», - отметила она.

Документ поддержала глава комиссии по социальной политике Елена Киселева (фракция «Единая Россия»). Она признала, что действующая выплата «неактуальна». Следующее чтение законопроекта состоится через месяц. Если документ поддержат, он уйдет в Госдуму. Сейчас в Петербурге выплачивают отдельное пособие на малолетних детей, это предписано Социальным кодексом города, однако такие выплаты есть не во всех регионах страны.

За законопроект о поддержке инвестпроектов высказались 40 народных избранников, против - шесть. Его внес на рассмотрение ЗакСа губернатор Георгий Полтавченко, он систематизирует меры поддержки инвестиционных проектов. Это относится к предоставлению поручительств, льготам по налогам и аренде недвижимости, рассрочкам и отсрочкам по платежам за предоставление объектов недвижимости. Кроме того, документ позволяет бюджету предоставлять займы инвесторам, а инвесторам участвовать в разработке и городских инвестиционных программ.

«Принятие законопроекта конкретизирует законодательство, делает его более доступным для восприятия участниками инвестиционной деятельности», - цитирует АБН представителя губернатора в ЗакСе Юрия Шестерикова. При этом, по мнению главы фракции «Партии Роста» Оксаны Дмитриевой, необходимо вообще менять законодательство об инвестиционной деятельности, потому что ему уже почти 20 лет.

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