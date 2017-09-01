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Новый "политический" комитет Смольного возглавил Игорь Князев

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© Фото: Visit Petersburg

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Полтавченко утвердил его на должности председателя комитета территориального развития.

Новый "политический" комитет Смольного возглавил Игорь Князев. Губернатор Георгий Полтавченко утвердил его на должности председателя комитета территориального развития.

Распоряжение о назначении подписано 1 сентября, рассказали в пресс-службе губернатора. Ранее Князев возглавлял комитет по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления.

Новый комитет был создан неделей ранее, 24 августа. Он будет взаимодействовать с политическими партиями, органами местного самоуправления, районными администрациями и общественными организациями.

Кроме того, он будет обеспечивать содействие избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов и референдумов. Также в числе задач нового комитета - мониторинг социально-экономического развития, содействие "субъектам общественного контроля", а также анализ общественно-политических процессов в Петербурге.

В новой структуре будет работать не более 46 государственных служащих. При этом на 29 человек сократится штат администрации губернатора. Новый комитет будет подчинен правительству Петербурга, будет иметь статус юридического лица и располагаться в здании Смольного.

Аналитики связывали кадровые и штатные изменения с предстоящей кампанией по выборам президента. Более того, по мнению экспертов, таким образом завершается переход политического блока под контроль вице-губернатора Константина Серова.

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