Полтавченко повысил главу комитета по здравоохранению до советника губернатора

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко повысил главу комитета по здравоохранению Валерия Колабутина до советника главы города. Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

По его словам, исполняющим обязанности главы комитета будет первый заместитель председателя Евгений Евдошенко. Колабутин назначен штатным советником Полтавченко по вопросам здравоохранения.

Валерий Колабутин занимал должность председателя комитета с 2012 года. До назначения он возглавлял территориальный фонд ОМС Петербурга. Колабутин стал первым председателем ведомства без медицинского образования.

Евгений Евдошенко стал первым замом в апреле 2017 года, он отвечал за фармацию, строительство и государственный заказ. До этого он работал в Москве. Евдошенко был одним из создателей Центра рассеянного склероза и аутоиммунных заболеваний на базе городской клинической больницы номер 31.