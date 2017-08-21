Назначен новый посол России в США

Президент Владимир Путин назначил нового посла России в США. Им стал заместитель главы МИД РФ Анатолий Антонов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее, с 2008 года, должность посла занимал Сергей Кисляк. Антонов также заменит его на посту постпреда РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

В мае кандидатура Антонова на пост посла в США получила одобрение в комитетах по международным делам нижней и верхней палат Федерального собрания РФ. США в конце июля одобрили назначение Антонова послом РФ в Вашингтоне.

Антонов занимал пост замглавы МИД РФ с 2016 года. С 2011 по 2016 год он был заместителем министра обороны РФ. С 2007 года имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.