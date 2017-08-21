Названы наиболее вероятные «преемники» Путина

Фонд «Петербургская политика» назвал наиболее вероятных «преемников» президента РФ Владимира Путина. Рейтинг возглавили премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В топ-10 также вошли министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, бывший министр финансов Алексей Кудрин, глава администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также глава «Роснефти» Игорь Сечин.

При составлении рейтинга эксперты учитывали такие показатели, как публичность, активность, достижения и провалы политиков, ожидание общественности, активность, неконфликтность, наличие контркампании, а также частоту встреч с главой государства.