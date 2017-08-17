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Сын Пескова назвал расследование ФБК кошмаром и ужасом

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© Фото: Николай Чоулз / Страница в Facebook

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По мнению Николая Чоулза, расследование фонда Алексея Навального - провокация.

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай Чоулз назвал расследование Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального кошмаром и ужасом. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Это кошмар какой-то просто», - прокомментировал Николай Чоулз публикацию ФБК, назвав ее «провокацией». «Ну, а чем еще можно считать это? Ужас», - сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев.

В расследовании ФБК говорится, что у Чоулза большой автопарк и уголовное прошлое. Помимо автомобиля Tesla за 10 млн рублей, у сына Пескова есть другие дорогостоящие машины. Он ездит на новом Range Rover стоимостью девять млн рублей, Ferrari, Mercedes CLA и мотоцикле Harley.

При этом, как сообщает ФБК, Чоулз не платит алименты на содержание своей дочери и регулярно нарушает ПДД -  у него обнаружено 116 штрафов, их общая сумма составляет 40,75 тыс. рублей.

ФБК обнаружил, что на сына Пескова были заведены уголовные дела в Великобритании за нападения и кражи. При этом с 2015 года официальной работы у Чоулза нет. По версии авторов расследования, все найденное ФБК имущество было куплено премьер-министром «на взятки олигархов».

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