США хотят закрыть одно из российских генконсульств

Американские власти могут потребовать от России закрыть одно из российских генконсульств на территории США. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

Таким образом Вашингтон может ответить на введенные Москвой санкций, подразумевающие резкое сокращение штата посольства США в РФ и арест ряда объектов недвижимости. На данный момент у России четыре генконсульства на территории США, а у США в России - три. О решении планируют объявить к 1 сентября.

В конце июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях в отношении России. На новость моментально отреагировало Министерство иностранных дел РФ.

Дипломаты вызвали посла США в Москве Джона Теффта и вручили ему текст заявления МИД о решении России сократить дипломатический штат посольства США и о запрете использования дачи в Серебряном бору и склада в Москве.

После этого президент РФ Владимир Путин уточнил, что сокращение коснется 755 сотрудников американской дипмиссии. Речь идет как о гражданах США, так и о российских сотрудниках.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал новый закон о расширении санкций в отношении России. Это самый масштабный с 2014 года пакет ограничений.