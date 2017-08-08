Ходорковский: Если Навальный станет президентом, настанут тяжелые времена

Экс-глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский считает, что если оппозиционный политик Алексей Навальный станет президентом, то в России вновь настанут тяжелые времена. Большое интервью с миллиардером опубликовал Юрий Дудь на своем YouTube-канале.

Отвечая на вопрос об ощущениях по поводу вероятной победы Навального на выборах, которые состоятся в 2018 году, Ходорковский сказал: «С одной стороны, радость. Сменяемость власти - это хорошо. С другой стороны, я бы сказал: ребята, делайте склады на тяжелые времена».

«Имею в виду в широком смысле. Мы вернемся к неприятной для всех системе монопольной власти. Это когда в стране существует один центр легитимности. Все остальные зависят от него. Как сейчас», - добавил экс-глава ЮКОСа.

Ходорковский был арестован в 2003 году, его обвинили в хищении имущества и уклонении от уплаты налогов. Спустя два года суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. В это же время в отношении него возбудили еще одно дело - о хищении нефти у компании и отмывании выручки с ее продажи.

По новому делу Ходорковский был приговорен к 14 годам колонии. В декабре 2013 года Ходорковский вышел на свободу после того, как президент Путин удовлетворил его прошение о помиловании.