Депутатов ЗакСа просят провести собственное расследование "дела Резника"

Депутатов петербургского Законодательного собрания просят провести собственное расследование "дела Резника". С такой инициативой к лидерам фракций "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Партии Роста" и "Яблока" обратилась глава "Справедливой России" в Петербурге Марина Шишкина. Об этом она сообщила на своей публичной странице в Facebook.

Оппозиционного парламентария Максима Резника 28 июля арестовали на 10 суток и оштрафовали на 11 тыс. рублей за участие в акции протеста 12 июня на Марсовом поле.

"Ему инкриминируется "неповиновение законным требованиям сотрудника полиции" при разгоне несанкционированного митинга 12 июня. Считаю данный факт проявлением пренебрежения правоохранительных органов к статусу депутата ЗакСа и в целом к петербургскому парламенту. Странный хронологический ход процесса, неоднозначно трактуемые доказательства стороны обвинения, а также жестокость приговора дают повод подозревать петербургские правоохранительные органы в предвзятости и необъективности", - говорится в обращении Шишкиной.

В связи с этим она считает, что необходимо провести собственное парламентское расследование инцидента с привлечением всех фракций городского парламента. "Полагаю, что расследование следует начать немедленно и провести в кратчайшие сроки с тем, чтобы опубликовать его выводы до окончания административного ареста Резника. Это поможет публично реабилитировать осужденного депутата и запустить правовую процедуру пересмотра его дела", - резюмировала Марина Шишкина.

Акции во многих городах России 12 июня проходили под общим лозунгом "Требуем ответов!", они стали продолжением протестов 26 марта. Митинги организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального.

Протестующие 12 июня от Москвы до Владивостока требовали ответить, откуда у премьер-министра Дмитрия Медведева деньги на яхты и особняки. Поводом для митингов стал фильм ФБК об огромном тайном состоянии премьера. Подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве 12 июня, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".