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США готовит ответные меры на высылку 755 дипломатов из РФ

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© Фото: Станислав Савельев / РИА «Новости»

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Россия сократит дипмиссию Америки из-за новых санкций.

Госдепартамент США назвал решение властей России сократить американскую дипмиссию на 755 сотрудников «неуместным». Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Associated Press.

«Решение вызывает сожаления. Мы оцениваем последствия такого сокращения числа сотрудников дипмиссии США и разрабатываем ответные меры», - сообщили во внешнеполитическом ведомстве США, отказавшись от дальнейших комментариев.

В пятницу, 28 июля, Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях в отношении России. На новость моментально отреагировало Министерство иностранных дел РФ.

Дипломаты вызвали посла США в Москве Джона Теффта и вручили ему текст заявления МИД о решении России сократить дипломатический штат посольства США и о запрете использования дачи в Серебряном бору и склада в Москве.

В воскресенье, 30 июля, президент РФ Владимир Путин уточнил, что сокращение коснется 755 сотрудников американской дипмиссии. Речь идет как о гражданах США, так и о российских сотрудниках.

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