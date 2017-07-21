«Недетский разговор» с Путиным: главные цитаты президента

В эфире телеканала НТВ сегодня вечером, 21 июля, в прямом эфире прошла встреча президентом России Владимиром Путиным со школьниками в сочинском образовательном центре «Сириус». Передачу назвали «Недетский разговор». Портал «Санкт-Петербург.ру» коротко рассказывает о главных темах разговора.

Как стал президентом

Школьники задали вопрос о том, что подвигло Путина баллотироваться в президенты, и достиг ли он тех целей, которые ставил перед собой. Путин напомнил, что «уже рассказывал, что не собирался этого делать» - то есть становиться президентом.

Он также вспомнил разговор с первым президентом России Борисом Ельциным, который рассказал, что собирается предложить ему пост главы правительства с прицелом, чтобы потом баллотироваться в президенты.

«Я ему тут же ответил, что не готов так круто менять свою жизнь», - рассказал Путин. Ельцин, по словам Путина, помолчал и сказал: «Вы еще подумайте». Но потом все как-то «естественным образом подошло к президентской кампании», добавил глава государства.

Отвечая на вопрос о целях, Путин отметил, что всегда надо ставить перед собой масштабные труднодостижимые цели. «В целом считаю, что они достигаются», - оценил президент, напомнив о серьезном росте доходов населения с 2000 года.

Груз президентской должности

Ребята также спросили о грузе президентской должности и о том, хотелось ли главе государства освободиться от него. «Быть президентом - очень тяжело, большая ответственность. Хотелось ли вам хоть на день снять этот груз, стать не-президентом. И что бы вы делали в этот день?», - спросил воспитанник «Сириуса» Иван.

«Я считаю себя обычным человеком. Правда, мою работу обычной не назовешь, она предполагает сильные нагрузки. Но я живу нормальной человеческой жизнью. Выстраиваю свой график таким образом, чтобы хватало время спортом позаниматься, с друзьями пообщаться, музыку послушать. Я выделяю для этого время», - рассказал Путин, добавив, что привык к такой жизни задолго до того, как стал президентом.

«Так что ничего такого особенного я не предполагал бы сделать, если бы освободился от этого «груза», как вы сказали», - ответил Путин. «Но когда-нибудь мне придется это сделать», - продолжил он, напомнив ребятам, что есть сроки для работы в этой должности, ограниченные Конституцией.

Он также напомнил, что в 2018 году состоятся выборы президента. И заметил, что еще не решил, участвовать в них или нет. «Нужно ли мне дальше продолжать свою работу в этом качестве - я еще не решил, я еще посмотрю», - сказал он.

Армия и «откосы»

Путин признался, что «в высшей степени негативно» относится к тем, кто уклоняется от службы в армии. «Уклонение от исполнения мужчиной этого своего долга не может не вызывать отторжения и осуждения», - заявил глава государства.

Отвечая на вопрос об отношении к тем, кто «косит» от армии, Путин вспомнил историю. «Человечество пришло к сегодняшнему состоянию достаточно сложным путем. Если посмотреть совсем стародавние времена, когда все жили племенами, даже тогда защита соплеменников была очень важным, если не ключевым занятием мужчины, это считалось чрезвычайно почетным, важным делом», - сказал он.

Отношение к соцсетям

Путин сообщил, что у него нет ни одного аккаунта в социальных сетях.Глава государства добавил, что в конце трудного дня его больше волнует не интернет, а то, как «быстрее до койки добраться». «Сотрудники моего аппарата, администрации, конечно, очень активно используют интернет во всех его ипостасях, но я лично физически этим не пользуюсь», - сказал он.

Российский лидер рассказал, что в сети есть около пяти тыс. аккаунтов, которые ведутся от его имени, однако сам он отношения к этим страницам не имеет. «Надеюсь, что ничего дурного они там не пишут, но во всяком случае это не я», - отметил он.

Псевдонимы

Ведущая «Недетского разговора» Ирада Зейналова поинтересовалась у президента, пользовался бы он псевдонимами, если бы сидел в соцсетях. «Я, как вы знаете, начинал свою работу во внешней разведке, и я тогда в силу технологической необходимости пользовался псевдонимами. Но сейчас для меня пользоваться псевдонимами - это просто нелепо», - заявил Путин.

Российский лидер раскрыл, что в разведшколе он пользовался псевдонимом Платов, но тогда они были у всех, потому что работа предполагает определенный уровень конспирации. При этом сейчас президент не видит смысла прятаться за псевдонимом. По мнению Путина, если есть, чем гордиться, то надо об этом заявить.

Цензура в интернете

«Я бы не говорил о цензуре, у нас вообще цензуры нигде нет. В Советском Союзе была цензура, она была официальная, даже соответствующие органы были, цензоры, они работали, это была их работа, они зарплату за это получали», - сказал Путин, отвечая на вопрос о наличии цензуры в интернете.

В то же время, по словам российского лидера, в интернете «должно быть разрешено все, что не запрещено законом. «Скажем, распространение наркотиков, пропаганда терроризма, так называемые «группы смерти», подталкивание молодых людей к суициду, и так далее. Это что, мы должны предоставить право всем безнаказанно заниматься этой деструктивной, по сути, преступной деятельностью? Нет конечно. Общество должно себя огородить от преступных посягательств. Поэтому здесь, в интернете, должны действовать такие же законы, как они действуют везде при регулировании общественной, государственной деятельности», - пояснил Путин.

Отношение к феминизму

Путин в том числе ответил на вопрос о своем отношении к феминизму. «Вопрос только в том, чтобы никакая сфера деятельности себя не извращала, чтобы с ума никто не сходил. А такое случается», - сказал Путин, отвечая на вопрос молодой девушки в рамках проекта «Недетский разговор».

Говоря о феминизме в контексте защиты прав женщин, Путин заявил, что «это правильное, хорошее направление».

Модернизация «Волги»

Юноша по имени Юрий предложил сделать принадлежащий главе государства автомобиль «Волга» беспилотным. По словам школьника, такая задача по силам ему и его команде. «Не разобьешь мне «Волгу», нет? Договорились. А что мы будем делать с беспилотником?» - ответил Путин.

Юрий пояснил, что автомобиль сможет самостоятельно ездить, куда угодно. Распорядиться им президент сможет по своему усмотрению. «Как такси будем использовать, зарабатывать будем?» - пошутил президент.

Он добавил, что вместе с создателями беспилотного устройства придумает, как именно пользоваться модифицированным автомобилем. Глава государства заверил, что согласен на эксперимент.

Любимые силовые приемы

В ходе общения с воспитанниками образовательного центра «Сириус» Путин назвал два любимых силовых приема в единоборствах. «Бросок через спину и передняя подножка. Почему? Ну так пошло, аппарат, значит, был соответствующий. У меня это получалось», - ответил он.

Кроме того, президент рассказал, что раньше подтягивался по 15-17 раз, однако в дальнейшем от этих упражнений отказался. «Однажды плохо размялся, чувствую больно - плечо. Но доподтягивался так, что полгода потом подтягиваться не мог», - рассказал он.

Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, он - мастер спорта по дзюдо и самбо. Также российский лидер катается на горных лыжах и увлекается игрой в хоккей.

Важнейшее событие и ценности в жизни

Российский лидер Владимир Путин в ответ на вопрос о наиболее повлиявшем на него в жизни событии назвал распад СССР. «Распад Советского Союза», - сказал Путин после небольшой паузы, общаясь с воспитанниками образовательного центра «Сириус».

Также Путин в ответ на просьбу перечислить три главных для него ценности назвал жизнь, любовь и свободу.

Жизнь после президентства

Путин рассказал, что пока не решил, чем займется после ухода с поста главы государства, однако в мире много интересных направлений деятельности. «Я очень люблю экологию. Мне очень нравится это направление, считаю его очень перспективным сегодня и в будущем», - отметил Путин.

Глава государства напомнил, что принимал участие в различных мероприятиях по охране редких животных - тигров, медведей, белуг. «Меня это захватывает. Поэтому я найду, чем заняться», - резюмировал президент.