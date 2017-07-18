Порошенко: Крым, ДНР и ЛНР будут возвращены Украине

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым будут возвращены под суверенитет украинского государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко после объявления властями ДНР об учреждении государства Малороссия.

Поозицию Порошенко также поддержал начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. "Украинский народ похоронил "Новороссию", похоронит и "Малороссию". Территориальный суверенитет Украины будет восстановлен. Безусловно!" - написал Муженко на своей странице в Facebook.

Днем 18 июля глава ДНР объявил о создании нового государства Малороссия. По мнению Александра Захарченко, "государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению". При этом представители самопровозглашенной Луганской народной республики не принимают участия в обсуждении создания в границах Украины нового государства - Малороссии. Об этом заявил глава Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко.