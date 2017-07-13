Экс-премьер Украины предсказал смену режима власти в стране

Экс-премьер Украины Николай Азаров предсказал смену режима власти в стране. Он заявил «Известиям», что «режиму Петра Порошенко осталось недолго».

Политик признался, что думает о возвращении в страну, однако нынешние условия пока этого не позволяют, поскольку сейчас Украину захлестнули «террор, запугивание инакомыслящих, расправы над оппозицией».

«Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований, которые сейчас против меня и моих товарищей и коллег развернуты. Легально это сделать пока нереально», - рассказал экс-премьер.

Николай Азаров занимал должность премьер-министра Украины с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года, пишет ТАСС. После событий майдана в феврале 2014 года выехал из страны. В начале 2015 года представил в Москве книгу «Украина на перепутье», в которой изложил свой взгляд на истоки противостояния, которое вылилось в госпереворот.

21 ноября 2013 года в Вильнюсе подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о «приостановлении процесса подготовки» к заключению соглашения с Евросоюзом. В центре Киева начались беспорядки, вылившиеся в жесткое трехмесячное противостояние, в ходе которого радикалы захватили ряд административных зданий, создали вооруженные «силы самообороны», вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

На Институтской улице 20 февраля 2014 года началась стрельба неустановленных снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Правительство Николая Азарова ушло в отставку, президент Виктор Янукович покинул страну, а власть взяли оппозиционные фракции в Верховной раде. 22 февраля Рада приняла постановление о самоустранении главы государства от выполнения конституционных полномочий и назначила досрочные выборы президента, на которых в мае 2014 года победил Петр Порошенко.