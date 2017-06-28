Депутаты ЗакСа отклонили проведение еще двух референдумов в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания отклонили проведение еще двух референдумов в Петербурге. Речь идет об отзыве оппозиционных депутатов и запрете анонимности в интернете. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Сегодня, 28 июня, ЗакС "раскололся" на двое, так как парламентарии от "Единой России" и оппозиционные депутаты взаимно обвинили друг друга в том, что заявки на проведение народных голосований были "фейковыми".

Вопрос первого предложенного референдума звучит так: "Считаете ли Вы необходимым отозвать депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва Амосова Михаила Ивановича, Вишневского Бориса Лазаревича, Дмитриеву Оксану Генриховну, Ковалева Алексея Анатольевича, Резника Максима Львовича, Трохманенко Сергея Владимировича?"

Вопрос второго референдума: "Считаете ли Вы необходимым обязать граждан, использующих сеть интернет на территории Петербурга, удостоверять свою личность при использовании сети интернет в порядке, предусмотренном законом Петербурга?"

Документы по обоим вопросам были оперативно рассмотрены и одобрены в Горизбиркоме, тогда как юристы ЗакСа пришли к выводу, что вопросы противоречат законодательству России и Петербурга.

Возможные "фейковые" запросы на референдумы связаны с референдумом по передаче Исаакиевксого собора РПЦ, депутаты ЗакСа уже несколько раз отказывались одобрять его проведение, в том числе и на заседании 28 июня.