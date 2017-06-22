Россия направила Франции ноту протеста после нападения на главу делегации Рособоронэкспорта Сергея Корнева с просьбой тщательно расследовать это дело. Официальный представить МИД РФ Мария Захарова рассказали подробности произошедшего, пишет "ИНтерфакс".

"В результате нападения преступники похитили сумку водителя этой автомашины. Водителем была женщина, и она не является гражданкой РФ. В сумке находились деньги, документы и прочие личные вещи водителя", - сказала Захарова на брифинге в Москве.

"Силами сотрудника российской делегации, который находился в машине, удалось нейтрализовать ситуацию. К сожалению, в результате он получил незначительную травму", - добавила дипломат. По горячим следам местная полиция задержала четырех подозреваемых.

"По результатам предварительного расследования, целью нападения была банальная кража сумки водителя, которая находилась на сиденье автомобиля", - сказала Захарова. Автомобиль, на котором передвигался Корнев, был арендован для российской делегации, участвующей в авиасалоне Ле Бурже. Захарова отметила, что район, в котором произошло нападение, известен своей криминогенной обстановкой.

Инцидент произошел вечером во вторник, 20 июня, в районе Сен-Дени, когда Корнев на машине возвращался с выставки. На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. МИД Франции выразил сожаление в связи с нападением на Сергея Корнева. Результаты расследования будут переданы России.