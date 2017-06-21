Полтавченко утвердил половину состава Горизбиркома

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко утвердил половину состава городской избирательной комиссии (ГИК). Ее вторую часть ранее выбрали депутаты Законодательного собрания. Таким образом, стал известен полный состав нового созыва Горизбиркома.

Смольный выдвинул Виктора Панкевича, действующего главу ГИК, Екатерину Астафьеву, а также юриста избиркома Олега Зацепу. По губернаторской квоте также прошел глава местной администрации МО "Рыбацкое" Юрий Кузьмин, представители партий "Единой России" Наргиз Ахадова, "Партии Роста" Алексей Березин и "Яблока" Ольга Покровская.

От ЗакСа новыми членами комиссии стали: выдвинутый КПРФ юрист Николай Левшин, помощник депутата Екатерина Фесик от "Справедливой России" и бывший глава МО "Семеновский" Валерий Николаев (ЛДПР). Кроме того, в состав комиссии вошли экс-зампред ГИКа Дмитрий Краснянский (от МО "Сенной округ"), сотрудник ЗакСа и единоросс Людмила Боричева (от МО "Зеленогорск"), сотрудник ЗакСа Алла Егорова (от МО "Петровский"). Также по рекомендации ЦИКа была выдвинута действующий секретарь комиссии Марина Жданова.