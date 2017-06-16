Путин: У меня нет такого богатства, о котором говорят

Президент России Владимир Путин опроверг слухи о том, что он "самый богатый человек в мире". Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, сообщает "РИА Новости".

"У меня нет такого богатства, о котором говорят", - сказал российский лидер. Режиссер также поинтересовался у Путина, есть ли у него счет на Кипре. "Нет, и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно бы предъявили", - ответил президент.

"Не думаю, что это большое счастье (богатство — прим. ред.). Вы бы думали сейчас в условиях кризиса, что делать с этими активами, как их сберечь, где разместить, и только головная боль от этого", - подчеркнул Путин.

Президент также добавил, что сам Стоун "гораздо более богатый человек, чем те, кто имеют на своих счетах большие деньги", поскольку у него есть "свое мнение", талант и "возможность оставить после себя заметный след".

"Деньги такого счастья не дают. В гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь", - резюмировал президент России.