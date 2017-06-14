Дональду Трампу 71 год: что известно о самом скандальном президенте США

Сегодня, 14 июня, 45-му президенту США Дональду Трампу исполняется 71 год, он впервые отпразднует торжество в Белом доме, куда его семья «перебралась» пять месяцев назад. В ноябре 2016 года, обойдя Хиллари Клинтон, Трамп стал самым известным политиком планеты, чего нельзя сказать о сегодняшнем дне.

После выборов его преследуют неудачи, а рейтинг доверия опустился до рекордно низкого. Хозяина Белого дома сейчас поддерживают лишь 36% респондентов, такие данные соцопроса приводит Gallup International, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек.

В целом за пять месяцев нахождения у власти рейтинг популярности Трампа держался на уровне 40%. Более того, Трамп стал единственным американским лидером, чей рейтинг недовольства составил 58% за первые полгода нахождения у власти. Так, Билла Клинтона во время аналогичного периода поддерживал 51%, а Барака Обаму 64% граждан страны, Джорджа Буша-младшего - 62% американцев.

Фото: Wikimedia

Скандальный миллиардер, а сегодня - не менее скандальный президент родился в Нью-Йорке спустя год после окончания Второй мировой войны в семье крупного бизнесмена Фреда Трампа, сделавшего состояние на торговле недвижимостью. Дональд пошел по стопам отца и переименовал его компанию в «Компанию Дональда Трампа». Сегодня его состояние оценивается в четыре млрд долларов.

Трамп закончил интернат-школу - «Нью-Йоркскую военную академию». Затем в 1968 году он стал выпускником Уортонской школы бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике. До того, как он занял пост президента США, Трамп успешно занимался продюсированием телешоу, фильмов и сериалов. Долгие годы с 1971 по 2017 Трамп являлся главой строительного конгломерата Trump Organization и основателем компании, специализирующейся на игорном бизнесе и гостиницах, Trump Entertainment Resorts.

Дональд Трамп за работой, 1996 год. Фото: Wikimedia

На протяжении 19 лет, до 2015 года включительно, Дональд Трамп являлся владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Также в его биографии есть и амплуа телеведущего, он провел 14 сезонов реалити-шоу «Кандидат», которое транслировалось на NBC. В 2016 году он был признан человеком года по версии журнала Time. При этом Трамп утверждает, что никогда не курил и не употреблял алкогольные напитки.

Трамп в 1977 женился на модели из Чехословакии, страны, которой сегодня нет, - Иване Зельничковой. От этого брака у Трампа трое детей, которые сегодня являются исполнительными вице-президентами Trump Organization. Затем в 1993 году он женился на актрисе Марле Мейплз. В браке у них родилась дочь Тиффани. Сегодня она пробует себя в амплуа певицы и модели.

Дональд и Ивана Трамп, а также первый ребенок Трампа. Фото: Wikimedia

В 2005 году Трамп женился в трейти раз - на американской фотомодели Меланье Кнаусс, в 2006 году у них родился сын Бэррон Уильям. Нынешняя жена Трампа и первая леди США Меланья призвала друзей и соратников американского лидера сделать 71-ый день рождения президента Соединенных Штатов по-настоящему незабываемым. Рассылалось приглашение специальным комитетом по сбору средств в предвыборные фонды - как его собственный, так и возглавляемой им Республиканской партии США.

Многие годы Дональд Трамп был успешен во всем, однако успешным политиком его пока что назвать не получается: практически все его инициативы блокируются конгрессом. Несмотря на это, Трамп уже официально числится кандидатом на президентских выборах 2020 года, а для его партии ближайший ключевой рубеж - промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2018 года. Порой в публичных спорах он подводит черту простым напоминанием: «Я президент, а вы – нет».

Фото: Carolyn Kaster / AP

Фото: Steve Friedman / AP

Фото: Lucas Jackson / Reuters