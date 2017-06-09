Главой Невского района официально стал Алексей Гульчук. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сегодня, 9 июня, подписал распоряжение о его назначении. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Невский район остался без главы после того, как 4 мая Константина Серова утвердили на посту-вице губернатора. После его назначения обязанности главы выполнял его первый заместитель Сергей Оверчук.

Ранее Алексей Гульчук занимал должность заместителя главы районной администрации и курировал вопросы экономического развития, госзаказа, строительства и землепользования.